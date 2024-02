Selin Genc: “Lasciare ‘Terra Amara’ è stato davvero difficile”/ “Sono innamorata di un ragazzo italiano…”

Selin Genc, addio al personaggio di Gulten di Terra Amara: “Purtroppo le cose belle finiscono…”.

Nel salotto di Verissimo – oggi, sabato 24 febbraio – Silvia Toffanin ha accolto una delle attrici più amate di Terra Amara: Selin Genc. La giovane ha di recente lasciato il personaggio di Gulten, raccontando le emozioni che l’hanno accompagnata prima e dopo l’ultima scena. “Purtroppo le cose belle finiscono, anche la sua storia era volta al termine ed era ora di dire addio. Come è stato lasciare il personaggio? Devo dire che è stato davvero difficile anche perchè è stata la mia prima esperienza a livello professioale, anche salutare tutti i miei colleghi è stato difficile, abbiamo condiviso insieme 4 anni… Eravamo come una famiglia”

A proposito del successo ottenuto grazie a Terra Amara, Selin Genc ha raccontato a Verissimo: “Terra Amara mi ha cambiato la vita? E’ vero, non capita a tutti di diventare popolari dopo il primo progetto, ho avuto la fortuna di far parte di un cast eccellente ed ho imparato da tutti. Sono grata a chi mi ha scelto, è stata una scuola per me…”. L’attrice turca non è riuscita a trattenere la commozione, aggiungendo poi le emozioni vissute nel finale: “L’ultima scena della morte? Ho dovuto girare tante scene difficili e toccanti, come ad esempio il tentato suicidio… Solo in quella scena ho capito che il personaggio interpretato per 4 anni se ne stava andando, ho provato emozioni contrastanti. Anche io sentivo le lacrime pronte a scendere perchè ero consapevole che dopo pochi minuti non sarei stata più Gulten, è stato speciale…”.

Selin Genc, la rivelazione a Verissimo: “Sto vivendo una bellissima storia d’amore, lui è italiano…”

Per Selin Genc è solo l’inizio della sua luminosa carriera: l’attrice ha raccontato a Silvia Toffanin di essere già impegnata con una nuova serie. “La nuova serie? E’ della stessa produzione di Terra Amara ma la storia è completamente diversa, è iniziata più o meno nello stesso periodo… In questo caso vivo una storia molto sorprendente con un personaggio molto diverso da Gulten, ma non posso svelare i dettagli; lavoro con i servizi segreti…”.

Verso la conclusione dell’intervista a Verissimo, per Selin Genc – Gulten in Terra Amara – c’è poi stato spazio per una romantica rivelazione in chiave sentimentale. “L’amore? Sono rimasta sorpresa anche io… In questo momento sto vivendo una bellissima storia d’amore, sono felice, sto con un italiano. Dove ci siamo conosciuti? Mentre ero in viaggio con i miei amici, è stata davvero una sorpresa per me. Sono molto coinvolta, sono innamorata; dopo tanto tempo riprovo un’emozione del genere. Il nome non ve lo posso dire, se durerà la prossima volta potremmo venire insieme…”.

