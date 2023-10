Selin Yeninci choc: “Ho fatto il clown per mantenermi”/ L’attrice di Terra Amara: “Avuto infanzia modesta”

Selin Yeninci di Terra Amara si racconta a cuore aperto a Verissimo: “Ho avuta un’infanzia molto modesta”

Selin Yeninci di Terra Amara si racconta a Verissimo tra presente, passato e futuro. L’attrice ha le idee chiare per il suo domani, ma non dimentica da dove è partita. Una scalata verso il successo partita davvero da lontano, raggiunta con il sacrificio e la passione. “Vengo da una realtà semplice, la mia famiglia era molto modesta a dir poco, ma molto amorevoli e con grande importanza all’istruzione. Hanno fatto tutto quanto possibile per permetterci di realizzare i nostri sogni”. “Eravamo modesti ma molto allegri, ho avuto un’infanzia magnifica”, sottolinea l’attrice turca Selin Yeninci.

“Naturalmente sono molto legata alla mia famiglia, ho un rapporto ottimo con loro, voglio ripagare gli sforzi che hanno fatto per me. Ho un rapporto speciale con la mamma, ma anche con papà. Lei mi è stata vicino nei momenti difficili, per questo motivo ho un rapporto importante con lei”, racconta Selin Yeninci ai microfoni di Silvia Toffanin.

Nel principio la passione per la recitazione: gli aneddoti di Selin Yeninci

“Ho capito di voler fare questo lavoro da piccola, quando mia mamma mi ha insegnato a leggere e scrivere da piccolina. Feci la regia di uno spettacolo, vendendo i biglietti ai nostri genitori. Fu la primissima esperienza. Lì decisi che avrei fatto questo lavoro. Tutti i miei amici di infanzia oggi mi scrivono complimentandosi perché ho realizzato il mio sogno”, racconta soddisfatta l’ospite di Verissimo. Quindi la confessione choc, che evidenzia lo spirito di sacrificio e la passione di Selin, che per raggiungere il suo sogno ha accettato qualsiasi tipo di lavoro: “Ho fatto il clown per mantenermi, ma anche molto teatro di strada. Tutte esperienza interessanti, da cui ho imparato molto. Quando si parte da zero si capisce il valore di ciò che si raggiunge”.

Splendido, come si intuisce dalle parole, il rapporto con l’Italia e il suo pubblico. “L’Italia è la mia seconda casa, vedremo cosa mi riserverà il futuro. Amo la sua storia, ci sono città come Firenze, Roma e Milano, vorrei considerare l’Italia la mia seconda casa. Se mi aspettavo questo successo? Quando sei sul set non ci pensi, ma vedere una risposta così forte è motivo di grande orgoglio per me, non mi aspettavo questo calore e io sono davvero grata”.











