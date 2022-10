Chi è Selly Montibeller, fidanzata di Simone Giannelli/ “Mille esperienze insieme…”

Chi è Selly Montibeller e com’è iniziata la relazione con Simone Giannelli

Selly Montibeller è la fidanzata del grande pallavolista Simone Giannelli. Una bellezza naturale e uno sguardo molto dolce quello di Selly che ha soli 22 anni ma molta determinazione. Nata a Trento ma residente a Perugia, Selly è una studentessa universitaria di Lingue e Mediazione Linguistica ma grazie alla sua bellezza e al suo carisma ha anche un passato da miss. Nel 2015 la fidanzata del pallavolista è stata Miss Sport Lotto Trentino Alto Adige e nel 2017 Miss Bellezza Rocchetta.

Simone Giannelli chi è e carriera/ "Ho scelto la pallavolo per lo spogliatoio"

La storia d’amore tra Selly e Simone risale circa al 2015 e a farli innamorare, oltre a una grande compatibilità caratteriale, è stato l’amore per lo sport. Simone Giannelli eccelle nella pallavolo ma è anche molto abile con gli scii e con le racchette, la giovane Selly invece è un’appassionata di salto in alto e qualche anno fa si è anche aggiudicata il titolo di Campionessa provinciale di Salto in Alto. Nonostante la ragazza, così come il fidanzato, sia molto riservata in merito a questioni private, il suo profilo Instagram è pieno di scatti che la ritraggono insieme ai familiari e alla natura, che Selly ama molto.

CLAUDIO LAURETTA È VASCO ROSSI, TALE E QUALE SHOW 2022/ Panariello: "Un grande talento, bravo!"

Selly Montibeller e Simone Giannelli, la convivenza e il messaggio romantico

Selly Montibeller, oltre a condividere scatti personali all’interno dei suoi profili social, è anche la prima sostenitrice del fidanzato Simone Giannelli. Soprattutto per scatti che riguardano incontri e partite decisive del pallavolista, il commento di Selly sui social non manca mai, uno degli ultimi è stato: “Orgogliosa di te, sempre”.

Come riporta Di Lei Selly e Simone convivono felicemente a Perugia e sono “genitori” di una bellissima cagnolina di nome Lily, in più in onore dei loro 5 anni insieme, festeggiati il 3 novembre 2021, Selly aveva dedicato un lungo messaggio al fidanzato: “In questi anni abbiamo fatto mille esperienze insieme, abbiamo visitato luoghi meravigliosi, mangiato non so quante cose buonissime e bevuto infiniti aperitivi al tramonto. Abbiamo fatto traslochi, prima vicini e poi lontani. Abbiamo fatto anche la pazzia di prendere Lily, giusto per riempire ancora di più le nostre giornate. Spero di poter continuare così per altri tantissimi anni, vivere serenamente le nostre giornate insieme, fianco a fianco. Ti amo immensamente“.

VALERIA MARINI È MARILYN MONROE, TALE E QUALE SHOW 2022/ Malgioglio stupisce: "Finalmente mi sei piaciuta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA