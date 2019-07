SELMA BLAIR RASATA SU INSTAGRAM/ Malattia? Sarò immunodepressa per i prossimi 3 mesi

Selma Blair, l’attrice americana di “Hellboy” e de “La rivincita delle bionde”, si mostra su Instagram senza capelli ma felice. L’attrice continua la sua battaglia contro la sclerosi multipla, ma qualcosa di bello è accaduto nella sua vita: finalmente è stata dimessa dall’ospedale dove era ricoverata per sottoporsi alle cure e può finalmente tornare a casa. L’annuncio arriva proprio da Selma che, ha voluto condividere questo momento, con tutto il suo pubblico con uno scatto davvero toccante. “Oggi è un giorno fantastico. Sono stata dimessa” con queste parole la 47enne ha condiviso la sua gioia nel tornare a casa. Naturalmente non è ancora finita la battaglia, ma Selma è pronta a tutto pur di vincerla.

Selma Blair malattia: “niente baci per tre mesi”

Nel lunghissimo post pubblicato su Instagram, Selma Blair racconta la sua attuale situazione e come procede la malattia: ” sarò immunodepressa per i prossimi tre mesi, quindi niente baci. Ora devo recuperare e guarire questo è il miglior regalo che posso fare a Arthur”. Il pensiero, infatti, è tutto per il figlio Arthur di circa otto anni. Durante la notte degli Oscar l’attrice si era mostrata al grande pubblico di Hollywood con gli evidenti segni della malattia incontrando il favore di amici e colleghi tra cui Sarah Michelle Gellar, per intenderci l’attrice di Buffy, con cui ha lavorato sul set di Cruel Intension che ha coinvolto una serie di persone per supportarla ed aiutarla anche dal punto di vista economico.

Selma Blair: “talvolta soffoco dal dolore”

A chi continua a chiederle come fa, Selma Blair risponde con grande coraggio: “le persone mi chiedono come faccia. Faccio del mio meglio. Ma talvolta soffoco dal dolore al pensiero di cosa ho perso e cosa oso sperare e quanto risulti difficile continuare ad andare avanti”. Poi l’attrice 47 enne ringrazia tutte le persone che le stanno vicino e il pubblico che continua a dimostrarle grande affetto: “Ringrazio tutti per l’amore e il supporto. Adesso vedo le cose in maniera molto più chiara e sono eccitata all’idea di aver condiviso questo percorso con voi quando mi sono sentita pronta a farlo. Al momento sto recuperando. Questo è il miglior regalo che potessi fare ad Arthur”. Proprio parlando dell’amatissimo figlio ha detto: “io voglio giocare ancora con mio figlio, voglio poterlo fare e scendere in strada, cavalcare la vita”.



