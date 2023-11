SELMI ELIMINATO DA X FACTOR 2023/ È il meno votato dopo la giostra: penalizzato dall’assegnazione?

SELMI è il primo eliminato della quarta puntata dei Live di X Factor 2023: il cantante del roster di Morgan è stato stroncato al televoto dopo la giostra. Si era esibito sulle note di La nostra relazione, ma evidentemente la sua performance all’interno del medley non è piaciuta al pubblico. Il giudice, da parte sua, aveva ammesso di non essere convinto di quanto fatto. “Trovo strano che, tranne i miei concorrenti, tutti gli altri abbiano fatto canzoni nuove. A me sono state imposte le canzoni dei bootcamp. Non le ho scelte io. I miei non mi sono piaciuti”, aveva detto.

X FACTOR 2023 LIVE, 4A PUNTATA/ Diretta: SELMI è il primo eliminato, ora Annalisa

“Sono un po’ triste, non ero pronta a questa eliminazione. Hai dimostrato di avere un talento pazzesco”, ha ammesso anche la conduttrice Francesca Michielin. SELMI da parte sua comunque l’ha presa bene: “Io ringrazio tutti quanti. In particolare modo Morgan, che mi ha dato dei consigli preziosissimi. Ho avuto la possibilità di vivere qualcosa di più unico che raro”.

Morgan difende a spada tratta Selmi, le critiche dei colleghi non lo scalfiscono: “A me ha emozionato”

Si è discusso parecchio della personalissima e intima rivisitazione de “La libertà” di Giorgio Gaber di Selmi al terzo live di X Factor 2023. La sua ultima esibizione, quella andata in onda giovedì scorso, ha completamente diviso i giudici e creato malumori tra coach Morgan e Dargen D’Amico, i quali non se le sono di certo mandate a dire dopo la performance del ventiduenne. “Questa è un’interpretazione molto distante dall’originale ma forse ho visto un coinvolgimento anche al di fuori della canzone”, ha commentato titubante Dargen D’Amico, paragonando l’esibizione di Selmi ad una performance da karaoke.

Qui Morgan ha perso le staffe e si è tolto qualche sassolino, a difesa del suo allievo: “Karaoke potrebbe essere dispregiativo perché i testi li abbiamo sempre visti dall’inizio. E’ una parola che mi sembra eccessiva, dire karaoke non nobilita. Penso sia un abbassamento di livello eppure lui non ha abbassato il livello in una canzone come questa, che non è di destra e di sinistra”. “Selmi ha colto questo messaggio da me e lo ha trasferito a loro (pubblico), io dico che sono emozionato”, ha continuato convinto Morgan.

Ad eccezione di Ambra Angiolini, che ha riconosciuto a Selmi grande spensieratezza e voglia di mettersi in gioco, gli altri coach della giuria non hanno apprezzato particolarmente la performance. Fedez, ad esempio, è rimasto piuttosto deluso dall’interpretazione e non si è fatto problemi a far notate cosa a suo avviso non ha funzionato. “Tolte le ideologie, Morgan ti ha dato un’occasione pazzesca… e si capiva che non conoscevi questa canzone. La sensazione è che non comprendevi questo brano. Gaber cantava con un trasporto che io non ho visto sinceramente“, le parole di Fedez.

"Questo testo lo condivido ma i tempi sono cambiati", ha provato a spiegare il ventiduenne. E' chiaro che adesso, in vista del quarto live show di X Factor 2023, Selmi non potrà più fare passi falsi. Da questa sera, giovedì 16 novembre, si comincia a fare sul serio davvero.











