Seltsam è uno dei concorrenti in gara nella semifinale di Sanremo Giovani 2025: qual è il vero nome, età, canzone "Scusa mamma"

Tra i nomi dei concorrenti in gara a Sanremo Giovani c’è anche quello di Seltsam, nome d’arte di Lorenzo Giovanniello. Il cantautore romano classe 2001 ha esordito nel panorama artistico musicale già diversi anni fa e più precisamente durante il periodo del Covid. Era infatti il 2020 quando, durante il primo lockdown, ha pubblicato il suo primo singolo, “Lenzuola”. Un brano, quello di Seltsam, che ha ottenuto una buona risposta e fatto emergere fin da subito il suo stile. Qualche tempo più tardi ha pubblicato il brano “Facile”, che ha collezionato oltre un milione di visualizzazioni.

Non solo musica, però, nella vita di Lorenzo, che dopo il diploma si è iscritto a giurisprudenza laureandosi nel 2024. Nonostante la facoltà impegnativa scelta, Seltsam non ha abbandonato la sua grande passione, la musica, anzi, il giovane artista ha continuato il suo percorso fino ad arrivare appunto a Sanremo Giovani.

Seltsam, chi è: la strada tentata a X Factor, poi Sanremo Giovani

Seltsam, che spera di poter approdare sul palco dell’Ariston, ha portato a Sanremo Giovani un brano dal titolo “Scusa mamma”, dedicato proprio a lei. Con la mamma, infatti, Lorenzo ha un rapporto davvero splendido e molto stretto e lo confermano le parole pronunciate durante la sua intervista a “Leggo”: “A volte l’unico modo per sentirsi al sicuro è grazie alla mano di mamma” ha affermato il cantante. Proprio la madre è spesso protagonista dei video postati dal figlio sui social, dove è molto seguito nonché apprezzato.

Tornando alla musica, prima di arrivare a Sanremo Giovani, Seltsam ha tentato anche la strada di X Factor, venendo però eliminato ai bootcamp dunque non riuscendo a lasciare il segno. “Sento di non aver neppure partecipato. Ma forse è meglio così perché il mio punto di forza è la scrittura e nei talent non è così” ha spiegato. Per lui ora c’è l’avventura a Sanremo, che spera possa andare ancora avanti.