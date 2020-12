Selvaggi/ Su Rete 4 il film con Ezio Greggio e Emilio Solfrizzi (oggi, 29 dicembre)

Selvaggi va in onda oggi, 29 dicembre 2020, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Il film è stato diretto da Carlo Vanzina nel 1995 andrà in onda nella prima serata dai Rete 4 alle 21.20 del 29 dicembre. La pellicola è stata sceneggiata e realizzata insieme da Enrico e Carlo Vanzina e prodotta e distribuita in Italia da Medusa Film. Il cast principale vede i nomi di Ezio Greggio, Leo Gullotta, Antonello Fassari, Emilio Solfrizzi, Franco Oppini, Cinzia Leone, Monica Scattini, Carmela Vincenti e Cash Casia.

Selvaggi, la trama del film

La storia di Selvaggi ha inizio quando Bebo, un chirurgo plastico milanese è in vacanza in America sulla barda di una sua amica. Qua scopre Elena, quella che pensava essere la sua fidanzata, a letto con un altro e totalmente folle decide di tornare immediatamente in Italia. In aeroporto mentre attende il volo per L’Avana incontra una sua vecchia amica toscana, Carlina che sta viaggiando con due sue amiche modelle americane.

Il gruppo sale tutto insieme su un aereo cubano dove si scoprono esserci altri sette turisti italiani, l’impiegato postale Mario e sua moglie Cinzia, un animatore turistico di nome Jimmy, Felice il disoccupato di bari e Luigi un professore napoletano con la sorella Marisa. Durante il volo l’aereo inizia ad accusare dei problemi tecnici e precipita su un isola dei Caraibi.

A complicare ulteriormente la situazione ci si mette anche il pilota dell’aereo che dopo aver raccolto i viveri scappa con l’unica scialuppa del veivolo condannando i sopravvissuti a vivere la vita selvaggia dell’isola. Il gruppo allora si organizza per resistere dividendosi i compiti e tentando di creare un’armonia che però non è affatto semplice mantenere. Riusciranno i turisti italiani a salvarsi e tornare in patria?

