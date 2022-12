Selvaggia Lucarelli/ “A Ballando realtà capovolta: meschino e mortificante”

Selvaggia Lucarelli tira le somme di Ballando con le stelle 2022

Questa sera, venerdì 23 dicembre, si conclude Ballando con le stelle 2022, un’edizione non facile per Selvaggia Lucarelli. In gara c’era anche il compagno Lorenzo Biagiarelli, che dopo essere stato eliminato al ripescaggio della settimana scorsa è stato battuto dalla giornalista Luisella Costamagna (che si era ritirata per infortunio) in coppia con Pasquale La Rocca A poche ora dalla finale la giornalista ha tirato le somme, senza risparmiare critiche ai suoi colleghi giudici. “Domani finisce Ballando… mi sarei risparmiata di fare il riassunto di questa meravigliosa (!) esperienza per Lorenzo se sabato, per l’ennesima volta in trasmissione non si fosse tentato, meschinamente, di capovolgere la verità, ovvero di dare la colpa A ME per come è andata per Lorenzo a Ballando. E cioè, in parole semplici, in un modo che definirei mortificante”, ha scritto in un lungo post su Instagram.

Selvaggio Lucarelli: “Lorenzo Biagiarelli gratuitamente maltrattato”

Selvaggio Lucarelli ha poi ricordato commenti e critiche mosse al compagno Lorenzo Biagiarelli: “Tentativi di giocare (sul serio) sul rapporto con la ballerina, rimproveri a caso su quanto la trattasse male perché pensate, non la portava fuori dopo tre ore di prove al giorno (pensate a un mondo in cui una donna è obbligata a uscire col capo o un collega, che bello), poi fatto passare per succube mio che non balla perché lo guardo, poi senza emozioni che deve imparare da altri concorrenti. È così alla fine (che strano) esce, non lo salvano… e danno la colpa a me se è uscito”. La giornalista si è detta stanca di questo gioco in cui “tu sei antipatica, qualsiasi cosa accada a Ballando te lo meriti” mentre gli altri, anche sbagliano, scherzano. La Lucarelli si è anche dispiaciuta di aver convinto Lorenzo a partecipare a Ballando con le stelle: “Non gli è stato possibile raccontare praticamente nulla di sé al contrario degli altri, ha passato due mesi solo a parare colpi e a ballare gratuitamente maltrattato”. Tra i commenti anche il messaggio di Antonella Clerici: “Peccato solo che Lorenzo non sia uscito per quello che è… una persona davvero speciale, generoso, curioso intelligente. E anche nel ballo/canto niente male. Ma questo a Mezzogiorno si vede e io gli voglio davvero bene”.

