Selvaggia Lucarelli a Gabriel Garko “Spogli una donna con una mano sola”/ Gag hot a Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli stregata da Gabriel Garko a Ballando con le Stelle 2022: “Sa ispogliare una donna con una mano sola”

Selvaggia Lucarelli ha un debole per Gabriel Garko a Ballando con le Stelle 2022 e non perde occasione per esprimere tutta la sua ammirazione nei confronti del famoso attore. Dopo l’elegante esibizione assieme alla sua coach, Tove Villfor, la giornalista si dichiara entusiasta e soddisfatta del percorso di Gabriel all’interno del talent di Raiuno. E naturalmente va subito dritta al punto.

“Cercherò di essere breve: Gabriel Garko spoglia una donna con una mano sola…”, commenta Selvaggia tra gli applausi del pubblico. “All’inizio mi infastidiva la sua incapacità di aprirsi e raccontarsi, una cosa che permane, perché da quando è qui non abbiamo imparato nulla di lui”, continua la Lucarelli, soffermandosi poi sugli aspetti positivi dell’avventura dell’attore a Ballando con le Stelle 2022.

Selvaggia Lucarelli esalta l’elegante riservatezza di Gabriel Garko: “Questo aspetto mi è piaciuto, anche se all’inizio…”

“Nel ballo ha sempre avuto entusiasmo e balla bene”, spiega Selvaggia Lucarelli, prima di tessere nuovamente le lodi del concorrente. “All’inizio il suo atteggiamento lo vedevo come un non volersi sporcare le mani”, ammette la vulcanica giornalista di Milly Carlucci. “Invece adesso penso che la sua sia un’elegante riservatezza e forse considerando tutti i concorrenti che hanno detto troppo di se stessi, dico che questo aspetto mi è piaciuto“, sottolinea la Lucarelli. Gabriel Garko ringrazia, lo stima e la simpatia con Selvaggia ormai sembra quantomeno reciproca.

