Selvaggia Lucarelli si racconta a Verissimo: “Sanremo mi ha messo agitazione”

intervenuta nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Selvaggia Lucarelli si è raccontata nel programma di Canale Cinque. Dall’esperienza al Festival di Sanremo, lei che è stata ospite fissa del Dopofestival, fino a temi ben più personali.

“Sanremo mette sempre molta agitazione, si vuole fare bella figura e c’è ansia da prestazione, non era però tutto sulle mie spalle. Avere opinioni molto nette, cristalline e divisive si paga in questo mestiere, si è antipatici e ci si fanno tanti nemici. Si pensa spesso a chi chiamare a condurre un programma e si viene scartati. Ricordo che i miei genitori ci vietavano la tv, io leggevo letteratura e tanti libri”. Sulla madre ha confessato, scavando nel passato: “Ha perso un figlio, provava a rimanere incinta ma aveva una serie di aborti spontanei, dopo nove aborti ha rinunciato all’idea di avere un figlio in maniera naturale e hanno fatto domanda di adozione. Mia mamma è rimasta incinta senza accorgersene, sono stata molto brava, ha portato avanti la gravidanza per alcuni mesi e quando lo ha capito la fase critica era superata, poi sono nata io”. Sul rapporto con la madre ha confessato: “Era conflittuale a volte, scriveva cose incredibili, conosceva tutto, ma era una donna davvero incredibile, la sua malattia è stata crudele, l’Alzheimer lo è per tutti”.

Verissimo, Selvaggia Lucarelli ricorda: “La malattia di mia madre è stata dura”

Sempre parlando della malattia della madre, Selvaggia Lucarelli ha rivelato: “Abbiamo visto una donna spegnersi, i miei erano cane e gatto e litigavano sempre, è stato il rapporto più conflittuale che abbia visto”. Sull’ex marito la giornalista e opinionista ha ammesso: “Ci piacciamo tutti, anche con i nostri compagni adesso, sono contenta che Leon abbia preso delle caratteristiche da parte di suo padre. L’amore tossico? L’ho vissuto e mi stava uccidendo sia mentalmente che fisicamente, senza di lui non potevo vivere, stando con lui stavo ancora peggio”. Non manca un pensiero su Chiara Ferragni: “Trovo empatia in lei, credo che abbia fatto qualcosa di sbagliato e discutibile, lei ha già pagato, Fedez viene assolto per molto meno”.

Già in passato Selvaggia Lucarelli aveva raccontato il suo legame con la famiglia e più nel dettaglio con i suoi genitori: “Non ho mai saputo molto del loro amore” – raccontava la giornalista parlando dei suoi genitori – “Ma leggendo le lettere di mamma, che mi ha affidato papà, mi sono commossa”.