Selvaggia Lucarelli/ Accuse di Fabrizio Corona: “Violenta con me”

Selvaggia Lucarelli non ha di certo bisogno di presentazioni visto che è nota non solo al pubblico della televisione che spesso la trova ospite negli studi televisivi o giudice a Ballando con le stelle, ma anche a quello del web. La sua penna, volente o nolente, è sempre pungente e questo crea spesso scompiglio in rete e non solo. Ogni tema scottante riceve il suo commento, positivo o negativo che sia, ma oggi sarà ospite a Domenica In per via di un suo ‘ultimo lavoro’ un podcast in cui si sta raccontando. In particolare, a destare molto stupore ci ha pensato il momento in cui ha parlato di un amore malato vissuto per quattro anni. A chi si riferiva? La curiosità di molti è alle stelle e magari toccherà proprio a zia Mara Venier svelare la verità e farsi dire qualcosa di più su tutto questo.

Selvaggia Lucarelli, Domenica In, tra il suo amore malato e le accuse di Fabrizio Corona: “Violenta con me”

Altro tasto dolente sono le ultime accuse di Fabrizio Corona. Proprio lui ha accusato Selvaggia Lucarelli di violenza e lei, a sua volta, ha risposto con un’accusa di diffamazione. Al centro della loro diatriba c’è un presunto bacio che lei avrebbe preso con la forza. In tempi non sospetti, circa tre anni fa, proprio Fabrizio Corona si era detto certo del fatto che la giornalista volesse ‘avere il suo corpo’ ma che lui è sempre stato pronto a dirle no. Proprio nei giorni scorsi le parti sono state ascoltate dal tribunale di Milano e a quel punto Corona ha accusato la Lucarelli di violenza per un bacio rubato nel 2010 durante la trasmissione “Celebrity Now”. La Lucarelli ha spiegato che quel bacio “a stampo” era una gag preparata con gli autori. Oggi si tornerà a parlare della questione?

