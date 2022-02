Selvaggia Lucarelli: “Andrea Ippoliti? Manipolatore”/ “Nathaly Caldonazzo, però…”

L’incontro di Nathaly Caldonazzo con Andrea Ippoliti durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha suscitato molte proteste da parte del pubblico, soprattutto dopo aver visto lo stato di nervosismo e tristezza in cui si è trovata la concorrente dopo il confronto. Su questo tema è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che in un lungo post su Instagram ha spiegato il suo punto di vista sulla questione.

La scrittrice ha iniziato il suo lungo pensiero con le seguenti parole: “Mi avete scritto in tanti chiedendomi se sia normale che una donna sia costretta ad un confronto con il proprio ex in tv. Non vedo il GF. Avevo visto Temptation e mi ero abbondantemente espressa su di lui, manipolatore di rara fattura”. Manifestando anche il suo dissenso sull’affermazione della donna, che ha più volte ribadito come sua figlia Mia le abbia molte volte fatto da madre: “La figlia della Caldonazzo che va a trovare la madre al GF, le due che ammettono che a volte la figlia ha fatto da madre alla madre, applausi del pubblico. E già ci sarebbe stato molto da dire, i figli responsabilizzati precocemente possono essere materiale di riflessione, non di elogio”.

Selvaggia Lucarelli commenta l’incontro tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Per Selvaggia Lucarelli, Nathaly Caldonazzo è stata un segnale di progresso di “una donna che entra in una casa piena di telecamere e racconta a persone fino a ieri sconosciute la storia con l’ex, le violenze subite, le offese a lui”. Specificando: “Se poi hai deciso di raccontare cosa significhi finire in una relazione malsana in tv, non la trasformi in materiale da gossip in un programma del genere, senza chiarire ad esempio perché hai scelto di non denunciare. Queste storie vanno trattate con cura, attenzione, profondità”.

Selvaggia Lucarelli ha successivamente voluto deviare l’attenzione da Andrea Ippoliti a Nathaly Caldonazzo: “La domanda è: la Caldonazzo ha mai cercato di spostare lo sguardo su se stessa? Di capire perché una donna di 50 anni sia finita in una storia del genere, perché la figlia sia stata spesso sua madre? Non si tratta di colpevolizzarsi, si tratta di fare uno scatto, di capire che lui sarà anche stato il peggior uomo del mondo, ma poi, per rendere questi uomini innocui, il lavoro va fatto su se stesse.”

