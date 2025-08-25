Selvaggia Lucarelli attacca Fedez dopo il presunto post social contro il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lui replica e spiega il gesto

Pochi giorni fa, Chiara Ferragni ha ufficializzato la sua relazione con Giovanni Trochetti Provera con una foto pubblicata su Instagram. Nelle ultime ore, il suo ex marito Fedez ha pubblicato su Instagram una storia nella quale sembra prenderlo in giro, con tanto di frase “l’amore è cieco”. Una stoccata che ha subito sollevato un po’ di critiche nei confronti del rapper, come quella della sua ormai ben nota ‘rivale’ Selvaggia Lucarelli.

La giornalista, come tanti, ha notato il discutibile gesto del rapper, commentandolo con parole critiche sul suo profilo Instagram. “Già prende per il c*lo il nuovo compagno della sua ex ed è un poveretto, ma poi la domanda è: ma lui pensa di essere figo?”, ha esordito Selvaggia Lucarelli, condividendo lo scatto in cui Fedez prenderebbe in giro Provera. “È già finita la recita da vittimino a Sanremo in cui era tutto tremante e muro come un pesce, vedo. È tornato il Falena di sempre, invidioso della luce altrui”, ha quindi continuato, lanciando una pesante stoccata al rapper.

Fedez rompe il silenzio dopo le polemiche e chiarisce: “Non era riferito a nessuno”

Lucarelli, insomma, condanna l’intervento di Fedez su Instagram, definendolo un “poveretto” che ha bisogno di spegnere la luce degli altri per stare bene con sé stesso. Una critica alla quale si aggiungono quelle di molti utenti del web, secondo i quali il gesto poteva essere tranquillamente evitato, anche per la sua nuova fidanzata, al suo fianco nella story che tanto sta facendo discutere. Ma proprio dopo l’attacco di Lucarelli e il caso mediatico creato da questo filmato, Fedez ha deciso di rompere il silenzio ed intervenire, chiarendo che la story non era fatta per Giovanni Tronchetti Provera: “No, non era riferito a nessuno. È un cazz* di filtro. Ciao”, ha scritto il rapper, cercando di zittire le polemiche. Questione archiviata?