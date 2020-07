Selvaggia Lucarelli asfalta Pierluigi Diaco/ “Antipatico, sgradevole e senza talento”

Da giorni ormai Pierluigi Diaco è al centro di alcune critiche sul web. Alcuni atteggiamenti del conduttore di “Io e te” notati proprio nel corso di varie dirette sono stati definiti “antipatici” e “sgradevoli”. Lui, proprio in una recente diretta, ha replicato a queste accuse, ma le sue parole non sembrano aver convinto del tutto. Di certo non hanno convinto Selvaggia Lucarelli che, anzi, in un suo articolo ci è andata giù piuttosto pesante nei confronti di Diaco. Su TPI News la nota giornalista ha infatti scritto: “Una sera di un anno fa ero davanti alla tv e mi sono imbattuta in “Io e te”, il programma di Pierluigi Diaco in cui “io e te” sta per “io e te che ascolti estasiato me”. Parte subito con una frecciatina la Lucarelli, che poi continua: “Non avevo mai visto il programma né Diaco nel ruolo di conduttore/intervistatore e ricordo che terminata la sua intervista all’incolpevole ospite (Garko), pensai che un mondo in cui Diaco è elevato al ruolo di intervistatore, è un mondo che meriterebbe una pandemia.”

Selvaggia Lucarelli distrugge Diaco: “Non si diventa personaggi a botte di antipatia!”

Finito? Niente affatto. Selvaggia Lucarelli continua la sua ‘analisi’ della conduzione di Pierluigi Diaco e scrive: “In questi giorni si parla molto di Diaco perché non sarebbe, lui, una bella persona. Nel senso che ormai i filmati in cui vengono mostrate le sue risposte stizzite all’ospite, le frasi piccate agli autori e le sparate da capetto de noantri tipo “Questa è casa mia”, “Vuoi condurre tu?” o “Datte ‘na calmata” a un autore reo di essere passato davanti a una telecamera, sono routine.” Dopo aver dunque ricordato gli atteggiamenti del conduttore tanto discussi in questi giorni, Selvaggia giunge alla conclusione, definendolo “sgradevole e antipatico.” E conclude: “E no, non si diventa personaggi a botte di antipatia, a meno che l’antipatia non sia supportata da un grande talento di cui a mio parere in Diaco non esiste una traccia riscontrabile neppure tramite tampone naso-faringeo”. Di fronte a queste parole attendiamo con ansia la replica del conduttore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA