Selvaggia Lucarelli e Alessandro Basciano si scontrano sui social: ecco cos'è successo

Alessandro Basciano è di nuovo al centro di una polemica. Negli ultimi giorni l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato sulle pagine di cronaca per non essersi presentato all’appuntamento previsto per l’applicazione del braccialetto elettronico, misura imposta dopo la denuncia per stalking sporta dalla sua ex fidanzata Sophie Codegoni. Basciano ha giustificato l’assenza sostenendo di risiedere alle Canarie e non più a Milano, portando a disporre gli arresti domiciliari nei suoi confronti non appena farà rientro in Italia. Nel frattempo, l’ex gieffino continua a godersi le sue vacanze a Ibiza, suscitando non poca indignazione.

Anche Selvaggia Lucarelli ha parlato della vicenda, esprimendosi prima sui suoi social e, successivamente, dedicando un articolo della sua newsletter “Vale Tutto” al caso Basciano. Non solo, la giornalista ha colto l’occasione per parlare di un problema più grande, ovvero il fallimento delle misure preventive nei confronti della violenza sulle donne, ricordando il caso tragico di una donna vittima di femminicidio perché l’ex denunciato era riuscito a eludere il dispositivo di sorveglianza.

Lucarelli vs Alessandro Basciano: lo scontro social

Al che, la risposta di Alessandro Basciano non si è fatta attendere e, attraverso una storia Instagram, ha attaccato e insultato la Lucarelli, riferendosi a lei come “Peppa Pig”, accusandola di diffondere fake news, coprire tossici e insinuando di conoscere “gli scheletri nell’armadio” della giornalista, usando un chiaro tono intimidatorio. Successivamente, la giudice di Ballando con le stelle ha pubblicato la sua replica su Instagram, ricordando come a Basciano sia stato imposto dalla legge il braccialetto elettronico e aggiungendo: “Si accomodi, quereli. Io e il mio avvocato la aspettiamo”.