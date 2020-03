Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso/ “Truccati da sola e lascia la gente a…”

Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso sui social. La giornalista, con un post pubblicato su Instagram, si scaglia contro la conduttrice di Pomeriggio 5 e Non è la D’Urso, rea di esortare le persone a restare a casa continuando, però, ad avere truccatori e parrucchieri per poter essere in ordine durante le sue dirette. “Qualcuno spieghi a questa signora che si dovrebbe mettere la mascherina per tutelare truccatori e parrucchieri anzichè blaterare davanti a un telefono“, scrive la Lucarelli pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto estratta da un video girato e condiviso dalla D’Urso poco prima della diretta di Non è la D’Urso. La Lucarelli invita così la conduttrice di canale 5 a rinunciare al truccatore e al parrucchiere come stanno facendo molti vip del mondo dello spettacolo per non mettere in pericolo tali persone. “Potrebbe fare a meno di truccatori e parrucchieri, lasciandoli a casa per non esporli a rischi superflui. O se proprio deve prendere una sola persona che faccia trucco e parrucco, ce ne sono molte“, aggiunge ancora.

SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO BARBARA D’URSO: “DAI IL BUON ESEMPIO”

Selvaggia Lucarelli non usa giri di parole ed esorta Barbara D’Urso a dare il buon esempio a tutti continuando ad andare sì in onda con le sue trasmissioni, ma rinunciando a truccatori e parrucchieri. “Potrebbe dare un buon esempio e mostrare di fregarsene di ciglia finte e cerone e truccarsi e pettinarsi da sola, come stiamo facendo tutte noi. Comprese noi che andiamo comunque in tv con collegamenti da casa e ci pettiniamo da sole, alla buona, visto che sono tempi in cui forse la sostanza dovrebbe preoccuparci più della forma”, scrive la Lucarelli che spiega come a Cologno Monzese ci siano 141 infettati e 9 morti. La Lucarelli, infine, conclude il tutto con un appello alla D’Urso: “Lascia la gente a casa Barbarè, specie se lo suggerisci negli hashtag fessi che metti”.





