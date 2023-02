Selvaggia Lucarelli, attacca Chiara Ferragni/ Il monologo a Sanremo “rubato” alla moglie dell’ex?

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: “Vi ricorda qualcosa?”

Selvaggia Lucarelli, in una storia su Instagram, torna ad attaccare Chiara Ferragni e, in particolare, il suo monologo a Sanremo 2023. Per farlo la giornalista ha preso una lettera alla se stessa bambina, scritta dalla moglie dell’ex compagno dell’influencer, Gabrielle Caunesil. Riccardo Pozzoli è stato insieme all’imprenditrice per circa sette anni.

Sui social Selvaggia Lucarelli scrive: “Ottobre 2022, Gabrielle, la moglie dell’ex compagno di Ferragni scriveva una lettera a se stessa bambina parlando di fragilità superate e montagne russe. Vi ricorda qualcuno, 4 mesi dopo”. L’opinionista sta, dunque, alludendo al fatto che l’influencer avrebbe preso l’idea del suo monologo proprio dalla compagna del suo ex Riccardo Pozzoli. Un’accusa piuttosto piccata, considerando che la performance di Chiara Ferragni al Festival era proprio una lettera alla se stessa bambina. L’influencer replicherà a queste accuse?

Selvaggia Lucarelli la reazione al monologo della Ferragni a Sanremo 2023

Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 ha riscosso notevole successo. L’influencer ha parlato direttamente alla se stessa bambina, ricordando i traguardi che ha raggiunto e gli ostacoli che ha dovuto superare. Non sembra apprezzarlo Selvaggia Lucarelli, però, che su Twitter ha pubblicato una foto in cui è imbavagliata da Mariotto e ha aggiunto: “Io adesso“.

Selvaggia Lucarelli ha poi pubblicato la foto in cui Blanco prende a calci i fuori sul palco dell’Ariston e ha aggiunto: “Scusate ma voi se foste entrati dopo quel monologo cosa avreste fatto?” Ma non finisce qui. L’opinionista sui social ha postato una foto di Chiara Ferragni da bambina e ha scritto: “pikkola Selvi augura a Selvaggia a tutti voi la buonanotte”. Insomma, sembra che al giudice di Ballando con le stelle non sia proprio piaciuto il monologo dell’influencer.

