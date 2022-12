Selvaggia Lucarelli attacca la giuria:”Lorenzo penalizzato!”/ “Hanno detto di tutto”

Selvaggia Lucarelli difende il ‘suo’ Lorenzo e sferra un attacco alla giuria di Ballando con le Stelle: “Andato avanti nonostante me”

“Ho sempre detto che in realtà Lorenzo non sarebbe andato avanti grazie a me, ma nonostante me”. Con queste parole Selvaggia Lucarelli prende le parti del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli, sganciando non poche stoccate ai colleghi della giuria di Ballando con le Stelle, che a suo dire avrebbero penalizzato il compagno. “E’ chiaro che partiva da una situazione di svantaggio, anche se si diceva il contrario. Il sentimento nei suoi confronti non è stato determinato da me o l’antipatia che si prova per me, ma condizionato da una severità della giuria nei confronti di Lorenzo, che non ho mai visto nei confronti di nessun altro”, il duro commento di Selvaggia. La giurata e giornalista ha le idee molto chiare sulla questione e aggiunge: “Mi addolora non sia venuto fuori il suo essere”.

Selvaggia spietata con Iva Zanicchi "sai fare solo una cosa"/ E lei chiama i fan...

Selvaggia Lucarelli dura contro i colleghi della giuria, Mariotto replica: “Lorenzo è questo…”

“Si preferisce una che racconta barzellette sporche piuttosto che un ragazzo pulito. Mi spiace che questo trattamento sia stato riservato solo a lui….”, continua Selvaggia Lucarelli in riferimento ad Iva, poi fa altri esempi chiari e concreti. “Mi sono segnata tutte le cose e gli aggettivi che gli hanno dato, tipo ‘robot’, ‘orsacchiotto’, ‘ragazzotto’. Interviene quindi Guillermo Mariotto, che prova a ridimensionare il caso: “Per me è venuto fuori per come è, al di là di Selvaggia. Lorenzo è questo e il pubblico lo ha giudicato per quello che è, senza Selvaggia. Non c’è nessun caso tremenda, Lorenzo è così. Piace o non piace, amen”.

LEGGI ANCHE:

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina ripescati a Ballando con le stelle 2022?/ Selvaggia Lucarelli gela…Zazzaroni spietato con Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli/ "Inacidita e lui.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA