Selvaggia Lucarelli: “Ballando con le stelle? A breve vedrò Milly”/ E sulla D’Urso…

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio su Ballando con le stelle

Da settimane si parla di un probabile addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle dove, da anni, ricopre il ruolo di giudice. Sono tanti, infatti, i rumors secondo cui Milly Carlucci starebbe pensando di rinnovare la giuria sostituendo qualche giudice storico con nomi nuovi. Quando si parla di probabili addii nella giuria di Ballando, le attenzioni si concentrano tutte su Selvaggia Lucarelli, ma cosa c’è di vero? La giornalista è davvero ad un passo dal lasciare la trasmissione di Raiuno? A svelare tutto è la stessa Lucarelli nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 24 maggio.

“Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose“, spiega.

Selvaggia Lucarelli e la probabile presunta presenza di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle

Tra i tanti nomi accostati alla prossima edizione di Ballando con le stelle è spuntato anche quello di Barbara D’Urso il cui futuro professionale sarebbe ancora tutto da scrivere. La D’Urso, secondo alcuni rumors, potrebbe sbarcare nella giuria del programma di Milly Carlucci: come reagirebbe Selvaggia Lucarelli di fronte a tale eventualità?

“Non avrei nulla in contrario se partecipasse” – spiega Selvaggia Lucarelli al settimanale Chi. “Credo che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando, al contrario di quello che si possa pensare, non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi con il suo ego?”, conclude la Lucarelli.

