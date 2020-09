Selvaggia Lucarelli, battuta su Berlusconi/ “Covid? No, prostatite” bufera sui social

Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato sui social la notizia della positività al coronavirus di Silvio Berlusconi. La giornalista, nonché giudice di Ballando con le stelle, ha optato però per l’ironia come chiave: «Secondo me Berlusconi ha la prostatite ma dice di avere il Covid». Evidente il riferimento alla vicenda di Flavio Briatore, ma la battuta della giornalista ha indignato alcuni utenti sul web. «Fare battute sul Covid credo sia tra i livelli più bassi che si possano raggiungere», scrive qualcuno. Un altro utente aggiunge: «Scherzare sulla salute altrui, è pura cattiveria!». Nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli è tornata sull’argomento pubblicando su Instagram un video breve di Flavio Briatore con Silvio Berlusconi, scrivendo come didascalia: «Giustamente, s’era toccato le balle. Auguri Silvione!». L’ironia della giornalista è, dunque, sembrata a molti fuori luogo. Se Briatore se l’era cercata, lo stesso non si può dire del leader di Forza Italia, che invece è sempre stato molto prudente.

SELVAGGIA LUCARELLI E LA BATTUTA SU BERLUSCONI E COVID

Silvio Berlusconi ha descritto sin dall’inizio dell’epidemia il coronavirus come una questione seria. Ma a molti la battuta sulla sua salute è sembrata una caduta di stile anche perché il leader di Forza Italia ha 83 anni. Ma per fortuna è asintomatico e, infatti, si trova in isolamento domiciliare ad Arcore, dove continua a lavorare in vista delle elezioni regionali ed amministrative. Dopo la notizia della positività al coronavirus, è tornato a circolare sul web il video dell’incontro tra Flavio Briatore e Silvio Berlusconi che risale al 12 agosto. In quell’occasione l’ex premier aveva fatto un’eccezione sul distanziamento per pochi secondi di video, ma non si sa se la sua positività abbia a che fare proprio con quell’incontro, visto che ha fatto un doppio tampone risultato negativo il 25 agosto. Selvaggia Lucarelli comunque dal canto suo non è più tornata sull’argomento.

Visualizza questo post su Instagram Giustamente, s’era toccato le balle. Auguri Silvione! Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli) in data: 3 Set 2020 alle ore 2:21 PDT





