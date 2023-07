Selvaggia Lucarelli boccia Cesara Buonamici come nuova opinionista del Grande Fratello/ “Sbagliata perché…”

Cesara Buonamici non convince Selvaggia Lucarelli: “Unica opinionista al GF? Scelta sbagliata anche se con buone intenzioni”

Selvaggia Lucarelli non appare affatto convinta dalla scelta di coinvolgere la giornalista Cesara Buonamici al Grande Fratello, nel ruolo di opinionista. Il cambio di passo incoraggiato da Pier Silvio Berlusconi, che ha chiesto ai suoi autori di impegnarsi a realizzare reality più sobri in futuro, vedrebbe appunto il coinvolgimento di una figura autorevole come quella di Cesara Buonamici. Una scelta che secondo Selvaggia Lucarelli rischia di rivelarsi un boomerang per il programma e che potrebbe non essere premiata dagli ascolti.

Così sul proprio profilo Twitter, la giurata di Ballando con le Stelle ha detto la sua sulla questione, snocciolando pro e conto sulla decisione presa ai vertici di Mediaset. “La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del gf è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”.

Cesara Buonamici unica opinionista al Grande Fratello? Dubbi e perplessità del pubblico, così il web si divide

In molti, questa volta, sembra essere d’accordo con Selvaggia Lucarelli. Tanti si chiedono se la famosa giornalista di Canale 5 possa davvero essere incisiva come opinionista al Grande Fratello, considerando il suo background legato prevalentemente alla conduzione del telegiornale. Le domande che si pongono gli internauti sono le stesse che ci poniamo anche noi: può la presenza di una sola giornalista riuscire anche ad intrattenere? O si rischia, invece, di posizionare una figura autorevole come la Buonamici in un contesto non del tutto adatto alle sue caratteristiche? Gli interrogativi, come dicevamo, sono molteplici. Ma una cosa intanto è certa: il Grande Fratello, nel bene e nel male, fa già discutere.

