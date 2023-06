Selvaggia Lucarelli boccia Temptation Island, poi si rivolge alla De Filippi/ “Maria, sei satana”

Selvaggia Lucarelli commenta Temptation Island: le parole rivolte alla De Filippi

Come tantissimi telespettatori, Selvaggia Lucarelli ha guardato la prima puntata di Temptation Island che ha fatto il pieno di ascolti. La giornalista ha commentato alcuni protagonisti dello show, per poi rivolgersi direttamente a Maria De Filippi: “Il giorno più bello dell’anno è arrivato. Ma cosa sono tutte queste coppie del nord Italia? Maria mi hai proprio spiazzato” esordisce.

Pagelle Amici 22 "Rock in Roma, Full out": Mattia Zenzola trionfa/ Tommy sorprende, Maddalena delude e....

E ancora: “E poi mio figlio che mi chiama durante Temptation Island, ma come si permette? Federico comunque sembra uno di quelli che chiedono soldi su gofundme per girare il mondo in camper. E poi Manu, anche la tragedia del caro affitti a Milano. Maria sei Satana.” In passato, Selvaggia Lucarelli aveva già commentato il programma soprattutto in relazione alla coppia di Tommaso Eletti e Valentina Nulli.

Amici 22, Isobel Kinnear nel mirino degli haters/ C'entra Belen Rodriguez

Selvaggia Lucarelli e la storia d’amore con Lorenzo Biagiarelli

In una recente intervista sul Corriere della Sera, Selvaggia Lucarelli ha parlato della storia d’amore con Lorenzo Biagiarelli con il quale ci sono ben 15 anni di differenza: “C’è da dire che io avevo 40 anni e lui 25, quindi veramente pochi. Però, evidentemente ero intrisa di stereotipi.”

E ancora: “Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85… insomma, senti che il tempo è un tema. Inoltre ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative”. Biagiarelli poi parla dei litigi tra loro: “Io nel tempo ho imparato a farmela passare in fretta, non a non farmela arrivare. E ho anche imparato a riconoscere l’eccesso di reazione. Adesso non esiste più che se litighiamo ci parliamo dopo tre giorni: spengo il fuoco e per tutti e due finisce”.

Amici 22, Cricca e Isobel Fetiye Kinnear: sono fidanzati?/ Un particolare non sfugge e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA