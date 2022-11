Selvaggia Lucarelli “Carolyn Smith vuole veri giudici di ballo a Ballando? Se ne vada”/ “Di Tv so più di lei”

Selvaggia Lucarelli replica a Carolyn Smith: “Se vuole fare il giudice di ballo accanto a veri giudici di ballo lasci pure Ballando”

Non si arresta il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith iniziato nello studio di Ballando con le stelle. Alla presidente di giuria che dice di volere veri giudici di ballo a Ballando e critica Lorenzo Biagiarelli perché ‘poco empatico’, la Lucarelli replica nel corso di un’intervista rilasciata a Davidemaggio.it, lanciando stoccate non da poco.

Proprio sulla questione riguardante la giuria, Selvaggia lancia un primo attacco alla collega: “A me fa sorridere che Carolyn Smith non abbia ancora capito dopo tre lustri che non è presidente di una gara di ballo, ma di uno show televisivo.” E continua: “Tra l’altro il paradosso è che lei sembra ben più consapevole di me che non si giudichi il ballo puro ma ben altro, altrimenti non darebbe dei 9 ridicoli come quelli a Iva Zanicchi. Se vuole fare il giudice di ballo seduta accanto a veri giudici di ballo lasci pure Ballando e si dedichi alle competizioni internazionali. Lei fa tv, io faccio tv e di tv so più di lei, quindi impari a rispettarmi.”

Selvaggia Lucarelli: “Carolyn Smith vorrebbe la luce tutta per sè a Ballando, mi soffre”

Selvaggia Lucarelli parla di “livore mascherato” ed è ciò che la Smith proverebbe nei suoi confronti “come se fossi io la fonte di ogni conflitto, – ma precisa – non ricordo però la sua indignazione per il ‘Tr*ia’ della Zanicchi, anzi, lei è l’unica della giuria che l’ha anche giustificata dicendo che in Veneto è un intercalare, il che detto da una donna è stato imbarazzante.”

L’ultimo appunto sul tema Ballando con le stelle arriva in merito alle critiche lanciate da Carolyn Smith a Lorenzo Biagiarelli come concorrente: “La verità è che ha trasferito su Lorenzo l’antipatia che nutre per me, – ha dedotto la Lucarelli, concludendo – antipatia che ha origine da un discorso di semplice competizione televisiva. Lei vorrebbe la luce tutta per sè, mi soffre. Io no, per me gli altri sono un valore, a maggior ragione se molto diversi da me.”

