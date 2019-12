SELVAGGIA LUCARELLI/ Checco Zalone e Tolo Tolo, razzismo su immigrati o… (Tv Talk)

Selvaggia Lucarelli ha scelto di aprire le porte del suo privato in questi ultimi giorni, riuscendo a mostrare forse un lato inedito della sua personalità. “I primi giorni di dicembre per me sono sempre malinconici perché evocano quel giorno di tanti anni fa in cui non sono morta per un soffio”, ha scritto infatti sui social parlando di come ha rischiato di perdere la vita ormai 26 anni fa, a causa di un incidente stradale vissuto il 4 dicembre del ’93. All’epoca aveva appena 19 anni, stava a Roma con il fidanzato e lavorava nelle discoteche. “Avevo voglia di andare a dormire a casa dei miei a Civitavecchia per stare con loro almeno la domenica”, racconta. E quindi quel sabato, verso le 5 del mattino circa, ha chiesto al fidanzato di accompagnarla a casa dei genitori. “La strada era semi-deserta, io ero così stanca che mi addormentai sul sedile del passeggero. Senza cintura”, continua.

SELVAGGIA LUCARELLI, GLI SCONTRI CON CHECCO ZALONE

Poco dopo un botto forte, l’odore di erba bagnata. La Lucarelli si ritrova in un campo, fradicia e intontita. Pochi attimi per realizzare dell’incidente appena avvenuto e che entrambi, sia lei che il suo Gianluca, fossero ancora vivi. Fra Selvaggia Lucarelli e Checco Zalone è amore e odio ormai da diversi anni. In molteplici occasioni, la penna irriverente de Il Fatto Quotidiano ha sollevato più volte il dito per puntarlo contro il comico, di solito in occasione dei suoi film. “La tettona che fa tv”, ha risposto Zalone una volta in seguito al debutto del suo Sole a catinelle, ricevendo uno schiaffo morale dalla diretta interessata, che ha sottolineato “a un uomo poco evoluto la critica da una donna con le tette non va giù”. Così era impensabile che la giornalista rimanesse in silenzio anche in seguito, quando Zalone ha fatto uscire il suo Quo Vado?.

IL RIPENSAMENTO SU QUO VADO?

“Allora amici uomini, è ora che qualcuno vi spieghi una cosa”, ha detto in risposta al trailer in cui l’attore dice che una donna è nervosa per mancanza di sufficienti rapporti intimi. “Se proprio volete associare un nostro malessere alla nostra vita sessuale, sappiate che sì, l’associazione può anche avere delle fondamenta, ma non è perchè non tr*mbi*mo a sufficienza. È perchè, al limite, ci tr*mb*te male. E mo’ prendetevi 15 minuti per rifletterci”. Selvaggia Lucarelli sarà ospite di Tv Talk nella puntata di oggi, sabato 14 dicembre 2019, proprio per parlare del nuovo trailer dell’ultimo film di Zalone. Sarà impietosa come sempre oppure sceglierà di approvare il lavoro dell’artista, come avvenuto in seguito, tra l’altro sullo stesso Quo Vado? contro cui si era inizialmente scagliata?



