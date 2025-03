Tutto su Selvaggia Lucarelli, biografia e carriera

Nata nel 1974, Selvaggia Lucarelli vanta un lunghissimo curriculum da giornalista, scrittrice, conduttrice e anche attrice. Dopo aver esordito in Porci e Bugiardi nel 1998, si dedica al mondo del teatro recitando con Max Giusti in numerosi spettacoli tra cui “30 anni e il grande sfracello” e “Come un pesce fuor d’acqua“. Nel 2001 viene ingaggiata ne “La strana coppia” con Neil Simon per poi tornare insieme a Max Giusti con “Lo scemo del villaggio globale“.

La giornalista sbarca poi su Libero, su Il Tempo e tanto altro, diventando poi una delle opinioniste più amate e controverse de L’Isola dei Famosi nel 2003. Da qui, la sua carriera inizia a diventare sempre più importante, dato che in pochissimo tempo diventerà la direttrice di “Rolling Stone”, celebre rivista di musica. Collabora poi con The Post Internazionale e sbarca su Radio Capital conducendo “Le mattine“. Selvaggia Lucarelli non ha mai raccontato troppo di sè, ma qualche tempo fa aveva fatto una dolorosa confessione a Verissimo su una relazione precedente. Ecco cos’aveva detto.

Selvaggia Lucarelli e la violenza psicologica: “Non c’ero più per mio figlio”

Intervistata da Silvia Toffanin, Selvaggia Lucarelli aveva ammesso di essere stata vittima di violenza psicologica: “Era un rapporto che mi stava uccidendo sia dal punto di vista psicologico sia fisico. Era una storia d’amore malata in cui io avevo fame e desiderio ingestibili di essere amata da questa persona“, ha spiegato la 50enne su Canale 5. E ancora: “Lui viveva sminuendomi. Mi diceva che non valevo nulla, che ero sopravvalutata nel mio lavoro, che ero pessima come madre. Non avevo nessun tipo di sostegno da parte sua in un momento delicato della mia vita.”

Selvaggia Lucarelli aveva confessato che in quel periodo non si sentiva lucida, e che era diventata pericolosa per sè stessa a causa del costante stato confusionale in cui versava. A lavoro pensava al fidanzato, alla paura di perderlo e questo non la faceva essere presente come madre: “Rischiavo continui incidenti in macchina perché piangevo da sola“. Oggi, Selvaggia Lucarelli è felicemente fidanzata con Lorenzo Biagiarelli e ha da poco concluso uno dei suoi ultimi capolavori, “Il vaso di Pandoro“, un libro su Chiara Ferragni e Fedez. A proposito dell’imprenditrice digitale, ha ammesso che secondo lei ha già pagato troppo, e che è ora di darle una chance per risalire.