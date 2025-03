Originaria di Civitavecchia, Selvaggia Lucarelli è una giornalista e conduttrice, con un passato da attrice teatrale dopo aver esordito tra gli anni Novanta e Duemila con comici come Max Giusti. La notorietà l’ha raggiunta però come cronista grazie al suo blog “Stanza selvaggia”, nel quale dal 2002 commenta i fatti di cronaca. È inoltre conduttrice di programmi radiofonici nonché scrittrice. Dal 2003 collabora con diversi quotidiani italiani, come Il Fatto Quotidiano ma anche Domani. Inoltre dal 2016 è giudice di Ballando con le Stelle e anche in questa veste non mancano le polemiche e le frecciatine, tipiche della sua personalità.

Dopo aver comunicato la carriera da giornalista anche grazie al suo blog “Stanza Selvaggia”, la Lucarelli è approdata anche in tv: nel 2003 è stata opinionista de L’Isola dei Famosi mentre più avanti ha esordito in radio. Come concorrente di reality show ha invece esordito a La Fattoria nel 2006. Personaggio controverso, Selvaggia Lucarelli è nota per le sue critiche al veleno, per le polemiche social (e non) e per un modo aggressivo di fare giornalismo. In realtà Selvaggia Lucarelli non è neppure più giornalista, o meglio: nel 2023 ha deciso di cancellarsi dall’Ordine dei giornalisti dopo un procedimento disciplinare aperto a suo carico dopo che lei aveva difeso pubblicamente il vignettista Natangelo.

Selvaggia Lucarelli, chi è: “Scriverò da libera cittadina”

L’avventura nel mondo del giornalismo di Selvaggia Lucarelli prosegue anche dopo la cancellazione dall’Ordine dei Giornalisti del 2023. A spiegarne la ragione è stata proprio lei: “Continuerò a scrivere da libera cittadina come del resto ho fatto a lungo, visto che l’articolo 21 della costituzione me lo consente”. Un personaggio controverso, dunque, che non perde mai occasione per far parlare di sé.

Basti pensare che a Verissimo, dopo aver vissuto un Sanremo da protagonista con il Dopofestival, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: “Avere opinioni molto nette, cristalline e divisive si paga in questo mestiere, si è antipatici e ci si fanno tanti nemici”.

