“Selvaggia Lucarelli come Tina Cipollari”/ Ariston vs giornalista “basta critiche!”

Colpo di scena oggi all’Ariston nella puntata speciale di Domenica In dedicata ai Big che hanno caratterizzato la settantesima edizione del Festival. Tutti contro Selvaggia Lucarelli, presente tra gli opinionisti del programma di Mara Venier. Se Elettra Lamborghini si è rifiutata di fare il suo ingresso dopo aver visto la presenza della giornalista, Enrico Nigiotti ha invece deciso di affrontare di petto le critiche che sarebbero potute giungere contro la sua esibizione sanremese. Proprio la Lucarelli ha preso la parola riservando al giovane artista parole poco clementi e chiedendogli come mai non abbia deciso di aspettare l’arrivo di una canzone migliore per il Festival, bocciando quindi quella portata in gara quest’anno. Mentre Mara Maionchi tentava di prendere la parola, una signora seduta in sala è intervenuta, lasciando la sua poltrona ed avanzando verso il palco, scagliandosi contro la Lucarelli. “Questo mestiere è un mestieraccio”, ha intanto commentato la Maionchi, avanzando verso Nigiotti che conosce bene essendo stata la sua coach ai tempi di X Factor.

“SELVAGGIA LUCARELLI COME TINA CIPOLLARI”: COLPO DI SCENA A DOMENICA IN

“Io non direi mai una cosa che possa nuocere a Nigiotti”, ha aggiunto Mara Venier mentre la donna del pubblico avanzava verso il palcoscenico dell’Ariston in difesa del giovane artista, dopo aver in precedenza già supportato Alberto Urso. A quel punto anche Selvaggia Lucarelli si è alzata dalla sua postazione avvicinandosi alla spettatrice. “Metta giù il dito”, l’ha invitata, mentre la donna sventolava la mano contro la giornalista. Ma la donna, “armata” di microfono, ha proseguito nella sua invettiva: “La Lucarelli sta bene con Tina, quella che critica sempre tutti”. Il riferimento è stato all’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. “Ma lei che mestiere fa?”, ha domandato la Lucarelli. “Sono 50 anni che sono sposata, faccio la mamma e la nonna, non criticare sempre i giovani!”, ha tuonato ancora la signora. “Io faccio la giornalista lei faccia il suo mestiere”, ha proseguito Selvaggia tornando al suo posto. La chiosa è spettata proprio a Nigiotti: “Fate più l’amore e siate meno acide!”, raccogliendo l’applauso del pubblico.

