Barbara D’Urso, ritorno in tv con una rumba da applausi. Mariotto stregato: “Sei milf erotica”

La rumba con Pasquale la Rocca a Ballando con le Stelle 2025 vale una standing ovation per Barbara D’Urso. Il suo ritorno in tv è andato meglio di quanto potesse immaginare, anche se a tarda notte la stanchezza si fa sentire per la conduttrice. “Ho paura di perdere tutta la mia energia a quest’ora…”, confida prima del verdetto. “Per me è stata la prima volta, la rumba è difficilissima”, ha sottolineato con umiltà Barbara. Ivan Zazzaroni è stato tra i più entusiasti: “E’ stato tutto emozionante. Barbara D’Urso ha avuto un’attitudine impressionante. Ha fatto un lavoro magnifico”.

Fabio Canino dà un feedback positivo ma suggerisce a Barbara di non montarsi la testa: “Devi rimanere concentrata, ti ho trovata una brava attrice, ma non ti perdere negli applausi e in tutto ciò che c’è intorno”.

Barbara D’Urso, prime scintille con Selvaggia Lucarelli?

Il momento più pepato è arrivato con Mariotto che ha ribadito senza filtri il suo entusiasmo: “Io ti trovo erotica, sei una milfona erotica”. Selvaggia Lucarelli, invece, ha frenato gli entusiasmi: “Ho trovato tutto molto furbo e tu hai ballato con grazia, ma farei meno faccette: sembrano finte”. E non solo, dopo l’esibizione in pista, Selvaggia ha lanciato una frecciata alla D’Urso elogiando Milly Carlucci.

“Questa è una signora della televisione”, ha sentenziato velenosa selvaggia. Fulminea la replica della D’Urso, che non è passata inosservata al web e agli occhi di Striscia la Notizia. “Ma vaff…”, voilo avete sentito?