Selvaggia Lucarelli ha criticato la scelta di Barbara D’Urso di non partecipare come concorrente a Ballando con le stelle.

Ancora una volta lei, la regina spodestata dal suo regno sul piccolo schermo era tornata in orbita Rai per Ballando con le stelle in qualità di concorrente: stiamo parlando di Barbara D’Urso, a quanto pare ancora corteggiata dagli autori del talent condotto da Milly Carlucci. A dispetto dei sogni dei fan di un ritorno in tv sembra che la conduttrice abbia deciso nuovamente ringraziare per l’interesse ma di rifiutare.

La presunta scelta di Barbara D’Urso di rifiutare il ruolo di concorrente a Ballando con le stelle non è passata inosservata a Selvaggia Lucarelli. Come riporta Biccy, la storica giurata del programma condotto da Milly Carlucci, proprio nella sua newsletter, si è espressa a proposito del 2 di picche rifilato dalla conduttrice. Una riflessione senza particolari veleni anche perchè, dopo il ruolo da special guest di mesi fa nel talent, si è notata una sorta di nuova armonia tra le due dopo le bordate del passato.

Barbara D’Urso, altro no a Ballando con le stelle: la reazione di Selvaggia Lucarelli

“Io, al posto suo, l’occasione di partecipare a Ballando con le stelle l’avrei colta al volo”, dritta al punto Selvaggia Lucarelli a proposito del presunto rifiuto di Barbara D’Urso al ruolo di concorrente per la prossima edizione del talent. “Rischiava solo di mettersi di nuovo in gioco” – si legge nella newsletter, come riporta Biccy – “Mostrando umiltà a un vasto pubblico che ormai la ritiene insopportabilmente piena di sé”.

Una critica pungente con una leggera frecciatina quella di Selvaggia Lucarelli che, stando a quanto scritto, forse sperava di poter vivere le prossime settimane al cospetto di Barbara D’Urso e con la possibilità di giudicare – chissà con quali esiti – le performance a ritmo di danza a Ballando con le stelle. “Poteva giocarsi la carta dell’autoironia, avrebbe ballato e sarebbe rientrata in Rai senza avere addosso la responsabilità di fare numeri tali da giustificare il suo ‘acquisto’…”.

