Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni per Sanremo/ “Soldi in beneficenza? Spicci…”

Selvaggia Lucarelli all’attacco di Chiara Ferragni: “Avevo anticipato la mossa…”

Selvaggia Lucarelli nel corso degli anni ci ha abituati ad attacchi mai troppo velati, sia in pubblico che attraverso i suoi vari canali social. Questa volta ha deciso di prendere di mira, come accaduto per altre ragioni in passato, Chiara Ferragni. L’influencer che presto prenderà parte a Sanremo, ha infatti dichiarato di voler devolvere in beneficenza l’intero cachet per l’esperienza sul palco dell’Ariston. Chiaramente, la notizia non è passata inosservata a Selvaggia Lucarelli che, presa la notizia al balzo, ha commentato con il suo consueto sarcasmo graffiante.

Nel merito dell’annuncio di Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli attraverso una storia su Instagram ha spiegato la sua posizione rispetto ai buoni propositi dell’influencer. “Come avevo ampiamente anticipato, la mossa sarebbe stata non rispondere sulla finta beneficenza derivata dalle vendite del pandoro ma inventarsi una bella donazione da sbandierare pubblicamente“. Il riferimento è dunque al cachet di Sanremo, che nel corso di una conferenza Chiara Ferragni ha comunicato di voler donare in beneficenza. Continua la Lucarelli: “Per la cronaca, il cachet di Sanremo per lei sono spicci“, alludendo a quanto a suo dire il gesto sia semplicemente uno strumento mediatico.

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni, l’indiscrezione sulle pretese per Sanremo

L’attacco social di Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni non si è fermato alla presunta donazione come mezzo mediatico. La giornalista ha infatti tirato in causa Davide Maggio, riportando sempre su Instagram alcune indiscrezioni da lui svelate in merito alla prossima partecipazione dell’influencer a Sanremo. Nel dettaglio, pare che Chiara Ferragni abbia avanzato delle bizzarri pretese in vista del prossimo impegno.

Selvaggia Lucarelli, riportando l’indiscrezione di Davide Maggio, spiega che Chiara Ferragni avrebbe preteso di posare da sola davanti ai fotografi, piuttosto che impegnarsi nelle classiche foto di rito con le altre conduttrici. Inoltre, la giornalista ha ironizzato sulla presunta richiesta di avere una sala relax personale; una stanza dove poter recuperare le energie prima di confrontarsi con i giornalisti. Il tutto chiaramente resta nell’ambito delle indiscrezioni, non confermate da ambo le parti.

