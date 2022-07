Selvaggia Lucarelli contro Salmo: lo scontro continua/ “Mandi il tuo pisel*o in…”

Selvaggia Lucarelli e Salmo: lo scontro continua

Non si placa lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Salmo dopo una battuta del rapper che ha portato la giornalista a dedicargli un post sui suoi profili social. La Lucarelli, nel post a cui Salmo ha poi risposto, ricordava di aver puntato il dito contro il rapper già un anno fa per il concerto che aveva tenuto ad Olbia senza ricevere risposta. “Forse tra due millenni i maschi riusciranno a rispondere a una donna guardando oltre il proprio pisello”, ha scritto la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli resta a Ballando con le stelle?/ Interviene sui social e svela...

Salmo, poi, ha commentato il post della Lucarelli così: “Non piangere Selvaggia. Mi hanno storpiato il cognome mille volte. Per favore falla finita con sta roba del sessismo che non c’entra nulla. Il vittimismo da opinioninstagram è passato ormai. Forse”. Parole a cui la Lucarelli ha deciso di replicare nuovamente con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Selvaggia Lucarelli accusa di sessismo Salmo/ E' scontro: "La schifosa battuta..."

Selvaggia Lucarelli, nuova replica a Salmo

Dopo aver ricevuto la risposta da Salmo, Selvaggia Lucarelli non è rimasta in silenzio. “Qui nessuno sta frignando bello mio. Ti piacerebbe. Invece il mondo è andato avanti, pensa un po’, e una donna se le storpi il cognome in Sucarelli o le mandi il tuo pisell* (non richiesto) in chat come tua abitudine, non piange: ti sputtan*. Impara. Ciao!”, ha scritto ancora la giornalista.

La Lucarelli, inoltre, ha pubblicato, come potete vedere dalla foto qui in basso, anche gli screenshot di alcuni messaggi che avrebbe ricevuto da Salmo. Il rapper replicherà nuovamente alla Lucarelli?

SELVAGGIA LUCARELLI/ "Ho avuto il Covid, oggi senza buonsenso morti in più"













© RIPRODUZIONE RISERVATA