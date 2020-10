Selvaggia Lucarelli “Corona positivo al Covid e in isolamento”/ “C’è da preoccuparsi”

Selvaggia Lucarelli commenta con un tweet la positività di Fabrizio Corona al Covid 19. L’ex marito di Nina Moric, con un video pubblicato su Instagram, ha annunciato di essere risultato positivo al Covid. «Sono parecchi giorni che non parlo, ma devo avvisarvi che ho fatto il tampone e sono risultato positivo al coronavirus. Ho avuto la febbre alta a 39 per tre giorni, mentre stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola. Lo comunico soprattutto per chi è stato in contatto con me in questi giorni, tra giornalisti, persone nel Tribunale e persone esterne», ha fatto sapere Corona che, domenica sera sarà ospite, in collegamento con Live – Non è la D’Urso. L’annuncio di Corona è stato così commentato anche da Selvaggia Lucarelli con un tweet.

Selvaggia Lucarelli: “Fabrizio Corona in isolamente da un anno, ma positivo al Covid”

Selvaggia Lucarelli, attraverso il proprio profilo Twitter, commenta così l’annuncio di Fabrizio Corona che ha svelato di essere risultato postivo al tampone. «Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi», ha scritto la Lucarelli sia su Facebook che su Twitter. Corona, nelle storie pubblicate su Instagram con cui ha annunciato la positività al Covid, si è detto dispiaciuto per le famiglie dei suoi avvocati con cui è stato in stretto contatto in queste settimane. Ha annunciato, inoltre, il rinvio di un evento a cui teneva in podo particolare concludendo così le sue storie: “Non muoio, non sono mai morto neanche per cose peggiori”.

Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 16, 2020





