Selvaggia Lucarelli, dedica al fidanzato Lorenzo Biagiarelli/ “Sei la spalla…”

Selvaggia Lucarelli e la dedica al fidanzato Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli apre il proprio cuore e, nel giorno del compleanno del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, si lascia andare ad una dedica pubblica. La giornalista e giudice di Ballando con le stelle 2022 ha scelto di dedicare al compagno parole importanti dalle quali traspare tutto l’amore che li unisce. Amore che il pubblico di Ballando ha visto nell’emozione che ha provato quando l’ha visto ballare per la prima volta sulla pista del programma di Milly Carlucci. Per augurargli buon compleanno ha così scelto di scrivergli una dedica speciale sottolineando la sua generosità non solo nei suoi confronti, ma delle persone in generale.

Selvaggia Lucarelli vs Carolyn Smith; "Sparla dei colleghi"/ Botta e risposta...

““Tu sei questo. Sei la persona più giusta e generosa che abbia mai conosciuto. La spalla a cui appoggiarsi con la mano, quella su cui mettere un piede per tuffarsi un po’ più in là. Hanno ragione mio padre e i gatti a preferirti a tutti noi. Ti amiamo tutti, inevitabilmente. Buon compleanno a Lorenzo“, le parole della Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli, dedica struggente alla mamma morta/ "Pensavo che avrei pianto…"

Selvaggia Lucarelli difende il fidanzato Lorenzo Biagiarelli

Lorenzo Biagiarelli è stato un protagonista indiscusso di Ballando con le stelle 2022. Dopo essere stato eliminato, potrebbe rientrare in gara con il ripescaggio. In attesa di tale momento, nei confronti dello chef, Carolyn Smith ha mosso qualche critica. “Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia”, ha detto la Smith in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Selvaggia Lucarelli:"Mia madre morta di Covid, cercava ossigeno"/ "Enrico Montesano? Fatto imperdonabile"

La replica della Lucarelli in difesa del fidanzato non si è fatta attendere: “Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora”, ha ribattuto sui social.











© RIPRODUZIONE RISERVATA