Selvaggia Lucarelli, dedica struggente alla mamma morta/ “Pensavo che avrei pianto…”

Selvaggia Lucarelli e la poesia della mamma

Selvaggia Lucarelli, lo scorso 19 novembre, ha annunciato sui social di aver perso la mamma. Una grave perdita per la giornalista che, tuttavia, non ha voluto rinunciare alla propria presenza a Ballando con le stelle 2022. Una perdita enorme per Selvaggia Lucarelli che ha raccontato il calvario vissuto insieme alla madre in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. “Due anni fa, quando abbiamo perso la sua anima. Era rimasto il corpo, qualche sorriso, qualche sguardo in cui ci sembrava di scorgere un ricordo, un bagliore. Il vero addio è stato quando l’ho guardata negli occhi e ho capito che non mi riconosceva più. Ed è stato più doloroso dell’addio al corpo di ieri”, ha detto la Lucarelli.

“Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. Quelli che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno”, ha poi annunciato sui social.

La poesia della mamma di Selvaggia Lucarelli

A distanza di pochi giorni dalla perdita della mamma, la Lucarelli, sui social, ha dedicato delle dolcissime parole alla madre utilizzando una poesia che la signora Nadia aveva scritto quando aveva solo vent’anni. “È dolce/Pensavo che fosse difficile/ Pensavo che avrei pianto/Forse sofferto/È dolce invece morire/Aspetto te e ho l’abito verde perché mi hai detto una volta che ti piaceva…“. Quando l’ha scritta mia madre aveva 20 anni”, ha scritto la Lucarelli su Instagram.

Tanti i commenti dei followers tra cui quelli di Alberto Matano, Salvo Sottile, Ema Stokholma oltre ai tanti fan che hanno espresso la propria solidarietà e il proprio supporto alla giornalista.

