Dopo l’exploit della scorsa puntata, Nancy Brilli cala vertiginosamente a Ballando con le stelle 2025 nel corso dell’ottavo appuntamento, nel quale porta in pista un paso doble con Filippo Zara. I voti sono bassi e i giudizi non sono meglio, colpa di una presa andata male e di una performance forse troppo complicata, sulle note di alcuni brani celebri di Raffaella Carrà.

Il primo a parlare è Fabio Canino, che la Carrà la conosceva bene: “Quello che mi è mancato è la forza, l’energia che metteva Raffaella in tutto quello che faceva. Apprezzo molto lo sforzo, ma sono un purista.”, è stato il suo giudizio, seguito da quello di Ivan Zazzaroni: “Io ho trovato un po’ di difficoltà nelle prese, che erano un po’ ambiziose, hai avuto molto coraggio e ti sei lasciata molto andare. Ti ho però visto un po’ in difficoltà”, ha ammesso.

Nancy Brilli, la nuova performance a Ballando con le stelle 2025 va male: criticata anche da Matano

Dura nel suo giudizio anche Carolyn Smith: “Mancavano un po’ le prese, poco equilibrio, si deve lavorare di più con le mani. C’è ancora tanto da lavorare, meglio la scorsa settimana”. Le parole più critiche, e anche il voto più basso (4) sono però arrivate da Selvaggia Lucarelli, che a Nancy Brilli ha detto: “Più che rumore era una caciara, non ha funzionato nulla. L’incipit è stato il passaggio peggiore, il modo in cui ti ha portato giù Filippo è stato inquietante. Però, obiettivamente, è stata la cosa peggiore che hai fatto. Speravo, l’altra volta, che stessi crescendo, però è stata un’involuzione…”. A confermare che la performance è andata male è stato il fatto che anche Alberto Matano l’ha criticata; queste le sue parole a Ballando con le stelle: “Fare meno sarebbe stato meglio stasera, avete voluto fare il passo più lungo della gamba. Mi piace però quello che sta venendo fuori, sei finalmente tu, la Nancy divertente e sfidante che mi piace molto.”