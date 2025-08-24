Selvaggia Lucarelli, ex nuora di Adriano Pappalardo, ha commentato le possibili conseguenze ai danni del cantante per lo sfogo contro Giorgia Meloni.

Ha fatto il giro dei social uno degli ultimi concerti di Adriano Pappalardo; un video virale non solo per i meriti artistici del cantautore ma soprattutto per una vera e propria sfuriata contro l’attuale classe politica, condita da una serie di bordate ai danni di Giorgia Meloni. “L’importante è che lei soddisfi il grande statunitense; a chi importa se aumentano i dazi, tanto lei ha ville ovunque…”, il cantante non ha usato mezze misure per palesare il suo personale dissenso: “A noi taglia i fondi, non aumenta le pensioni; ci fregano tutto e ci lasciano senza nulla”. A dispetto di quanto forse sperava di ottenere con il suo sfogo, la risposta del pubblico è stata scandita da numerosi fischi con immediate scuse di Adriano Pappalardo per quanto affermato pochi attimi prima. La circostanza non è certo passata inosservata a Selvaggia Lucarelli che con il cantante ha già avuto a che fare proprio nella sua vita privata in quanto sua ex nuora. Per diverso tempo è infatti stata legata a Laerte Pappalardo, figlio dell’artista.

Come racconta Biccy, la giornalista e giurata di Ballando con le stelle ha deciso di commentare le invettive di Adriano Pappalardo all’indirizzo di Giorgia Meloni e della politica in generale e, anche lei, come sempre non si è risparmiata per schiettezza. Pur non trovandosi del tutto d’accordo con la forma dello sfogo del suo ex suocero, la Lucarelli si è in buona parte schierata in favore del cantante sottolineando in particolare quanto a suo dire sia poco comprensibile la scelta di depositare un’informativa in procura per quanto asserito durante uno dei suoi ultimi concerti.

Adriano Pappalardo, dalla difesa di Selvaggia Lucarelli alla stroncatura di Giovanna Onorati: “Gestualità volgare, mi ha sconvolto”

“Al di là della possibilità di querelare per ‘figlia di’, un’informativa in procura per cosa?”, inizia con una evidente perplessità il commento di Selvaggia Lucarelli allo sfogo di Adriano Pappalardo contro Giorgia Meloni e la politica in generale. “Meloni ha fatto ministro uno che sul palco portava la bambola gonfiabile facendo battute su Boldrini, suvvia”.

Dunque, Selvaggia Lucarelli si schiera per metà in difesa di Adriano Pappalardo, preso di mira per il suo sfogo colorito ai danni di Giorgia Meloni. La giornalista non sorvola sulle espressioni discutibili in quanto eccessive e che effettivamente potrebbero essere ai limiti della querela ma, al contempo, riprende la notizia dell’informativa dei carabinieri depositata presso la procura di Civitavecchia e palesa particolari perplessità. Aggiunge un buon carico alla vicenda anche Giovanna Onorati, vice sindaco di Fiumicino e presente al concerto dove il cantante si è reso protagonista dello sfogo in questione. “Espressioni forti accompagnate da una gestualità volgare che mi ha sconvolto” – ha dichiarato ad Adnkronos, come riporta Biccy – “In piazza c’erano famiglie e bambini e il pubblico non è rimasto per nulla entusiasta”.

