Selvaggia Lucarelli difende Lorenzo Biagiarelli: “Come l’hanno trattato”/ Sfogo e…

Selvaggia Lucarelli difende il fidanzato Lorenzo Biagiarelli

Ballando con le stelle 2022 si avvia verso la conclusione, ma l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli sta facendo ancora rumore. La presenza del fidanzato di Selvaggia Lucarelli tra i concorrenti avevano scatenato polemiche sul web sin dalla vigilia. Puntata dopo puntata, con tanto impegno, Biagiarelli ha provato a togliersi l’etichetta di “fidanzato di…”, ma secondo la Lucarelli e la sua insegnante Anastasia Kuzmina, il trattamento ricevuto dallo chef non sarebbe come quello riservato agli altri concorrenti.

La Lucarelli si è sempre esposta discutendo anche con i colleghi. Negli scorsi giorni, infatti, aveva espresso perplessità sul trattamento riservato a Lorenzo durante un botta e risposta con Mariotto: “Capisco il giochino che fate di massacrarlo ogni volta, però mi pare eccessivo“. Sui social, nelle scorse ore, la giurata di Ballando con le stelle 2022, è tornata sull’argomento.

Selvaggia Lucarelli contro Ballando con le stelle 2022?

A poche puntate dalla finalissima, a Ballando con le stelle 2022, c’è tanta tensione. La presenza prima e l’eliminazione poi di Lorenzo Biagiarelli ha lasciato l’amaro in bocca a tanti e la sensazione è che, al termine dell’edizione del programma di Milly Carlucci, Selvaggia Lucarelli si lasci andare ad un lungo sfogo. Nel frattempo, tra le storie del suo profilo Instagram, parlando dell’eliminazione del fidanzato, ha scritto:

“Non ho ancora detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, ma lo farò. E si tratta di un lungo capitolo di cui mi sono bene guardata di occuparmi finché era in gara!. Ma lo farò di sicuro, perché merita anche quello“. L’argomento sarà al centro anche della seconda semifinale in programma venerdì 2 dicembre?

