Selvaggia Lucarelli difende Luis Sal e attacca Fedez/ “Tenta di passare per vittima di malvagità altrui”

Fedez e Luis Sal: botta e risposta a distanza dopo la rottura

Volano gli stracci tra Fedez e Luis Sal che, dopo l’addio di quest’ultimo al progetto Muschio Selvaggio, che conducevano insieme, sono ora protagonisti di un acceso scontro a distanza. Tutto è nato dalle rivelazioni del rapper che, dopo giorni in cui si parlava di una presunta lite tra i due dopo l’improvvisa assenza dello youtuber dal podcast, ha voluto spiegare ai fan come sarebbero andate le cose. Il marito di Chiara Ferragni ha spiegato che il suo ormai ex socio ha preferito virare altrove, puntando su nuovi progetti e abbandonando dunque Muschio Selvaggio.

Tuttavia nelle ultime ore si è acceso lo scontro a distanza. Prima con un video ironico condiviso da Luis Sal su Youtube, in cui ha accusato Fedez di eccesso di protagonismo nelle puntate del podcast e rivelato di aver ricevuto una richiesta di tornare nel progetto con un testo concordato di scuse. E, nelle ultimissime ore, con la secca replica del rapper per mezzo Instagram, che l’ha accusato di non aver rispettato gli impegni. In questo botta e risposta a distanza, che mette fine alla loro collaborazione (e forse anche alla loro amicizia), si è espressa anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha condiviso su Instagram un lungo post in cui emerge chiara la sua linea di pensiero, che va in difesa di Luis Sal.

Selvaggia Lucarelli smonta Fedez: “Come una falena, ha bisogno della luce altrui…“

“Vorrei fare alcune osservazioni: mentre Fedez ha fatto un video mezzo piagnucolante tentando di passare come al solito per vittima di malvagità altrui, Luis ha usato intelligenza e ironia confermando la sensazione comune su chi tra i due fosse quello intelligente in Muschio selvaggio“: così inizia il post di Selvaggia Lucarelli. Poi prosegue: “Luis Sal è il primo ex collaboratore e ex amico di Fedez che dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di Fedez, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il bimbomikia frontalmente, con un certo coraggio. Interessante il fatto che Luis dia sostanzialmente a Fedez del prevaricatore nelle collaborazioni professionali e del bimbomin*ia che scomoda mamma e avvocati nella gestione del conflitto“.

E conclude: “Fa molto ridere l’idea che il bimbomin*ia l’abbia menata per secoli sul suo diritto di portare testi in Rai senza censure e controlli preventivi e poi chieda a Sal di spiegare l’accaduto scusandosi e con un testo concordato […] Come dicevo in un podcast, Fedez è una falena: ha bisogno della luce altrui per orientare la bussola del suo successo. Esaurito un neon, ne cerca un altro, sbattendo sempre la porta, in un ciclo infinito di accuse e rancori. Spero che Fedez non se la prenda. Nel caso, chiami LA MAMMAAA chiami L’AVVOCATOOOOOO“.

