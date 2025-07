Selvaggia Lucarelli difende Sophie Codegoni dopo gli ultimi sviluppi sul caso Basciano: le sue parole.

Selvaggia Lucarelli, dopo gli ultimi sviluppi sul caso di Alessandro Basciano, difende Sophie Codegoni pubblicando una serie di storie sul proprio profilo Instagram. La Lucarelli è intervenuta dopo l’udienza di ieri mattina presso il tribunale di Milano per l’affidamento della piccola Celine Blue. In seguito all’udienza, l’avvocato di Basciano, Leonardo Greco ha dichiarato quanto segue: “Il giudice di famiglia Giuseppe Gennari ha rigettato l’affido super esclusivo avanzata da Codegoni, che prevede che un solo genitore abbia il potere di prendere tutte le decisioni importanti riguardanti la vita del figlio, senza dover consultare o ottenere il consenso dell’altro genitore”, ha detto il legale.

“Secondo il giudice, in questo caso, non ne sussiste l’esigenza e l’affido resta esclusivo a Sophie Codegoni, in attesa della sentenza inerente al processo penale in corso. Il giudice Gennari ha disposto che a lui spettino tre pomeriggi a settimana da trascorrere con lei. Infrasettimanali e non nel weekend, come aveva richiesto il mio assistito”, ha aggiunto l’avvocato di Basciano. Dopo la diffusione della notizia e le parole dell’avvocato di Basciano, è intervenuta Selvaggia Lucarelli con una serie di storie in cui ha spiegato la situazione schierandosi dalla parte di Sophie.

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

In questi mesi sono sempre rimasta colpita dalla totale indifferenza di attiviste e persone che trattano spesso il tema della violenza sulle donne riguardo la triste vicenda di Sophie Codegoni. In questi mesi ho visto, nei suoi confronti, la peggior vittimizzazione secondaria: da personaggi squallidi che hanno consentito all’ex di darle della facile, drogata, instabile a commenti di hater che la ritenevano una pazza ingrata”, scrive Selvaggia Lucarelli su Instagram.

Comunque, dicevo, Sophie non ha il profilo giusto perché la si tuteli e la si difenda pubblicamente. È stata sempre lasciata in pasto al pubblico becero, all’ex e al peggior giornalismo. Non ha un percepito abbastanza “alto”, se vieni dal GF puzzi di trash, “scusa ma non posso dedicarti qualche slide sul mio profilo da militante”, scrive ancora la giornalista che poi fa chiarezza sull’attuale situazione legale. “L’affidamento della bambina è concesso in via esclusiva alla madre (nessuno ha mai chiesto l’affidamento SUPER ESCLUSIVO). Basciano ha DIVIETO DI AVVICINAMENTO A SOPHIE E ALLA BAMBINA e deve indossare il braccialetto elettronico che sarà (pare) finalmente disponibile a fine luglio”, scrive ancora esortando, poi, Basciano a rientrare in Italia per frequentare la piccola.

