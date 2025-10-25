Marcella Bella bocciata dalla giuria di Ballando con le stelle 2025 nella quinta puntata: le critiche pungenti di Selvaggia Lucarelli

Marcella Bella torna sul palco di Ballando con le stelle 2025 nel corso della puntata del 25 ottobre e lo fa portando in pista una coreografia rock sulla sua canzone ormai iconica ‘Pelle diamante’. La performance non sembra però aver conquistato la giuria che, anzi, ha non poche critiche per lei, a partire da Selvaggia Lucarelli, secondo la quale l’esibizione è probabilmente la peggiore vista fino ad oggi.

“La canzone era già molto cringe, con te che spacchi la chitarra è oltre il cringe, è trash! – ha esordito Lucarelli, per poi continuare ancor più severa – Era inguardabile… hai sbagliato anche in modo costruito, era tutto pensato, troppo, avrei voluto guardarti ballare e meno tutto questo che è stato orribile, anche il playback era fuori tempo.”, ha aggiunto.

I giudizi del resto della giuria non sono però da meno. Anche Carolyn Smith boccia totalmente l’esibizione di Marcella Bella: “Mi dispiace ma dello slow fox non c’era niente, non tutte le idee sono geniali e funzionano e questa volta non ha funzionato. È stato uno spettacolo ma non era ballo.”, ha ammesso la presidentessa di giuria. Più pesante Fabio Canino: “A me non è piaciuto neanche lo spettacolo. – ha tuonato il giurato – Alla quinta puntata mi aspettavo di più.” Per Marcella Bella voti molto bassi nella quinta puntata di Ballando con le stelle 2025, ma lei non si abbatte, grata anzi del sostegno del pubblico.