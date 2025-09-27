Ecco perché Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso hanno litigato: sono previste frecciatine e battute a Ballando con le stelle

Negli anni Barbara d’Urso è stata volente o nolente un personaggio centrale della tv: mancava solo che conducesse il Tg5. Poi Pier Silvio Berlusconi ha detto basta e ha iniziato a ripulire la sua rete principale (Canale5) dal trash, dimenticandosi dei programmi di Maria De Filippi il cui unico merito è quello di fare ascolti stellari. Di liti ne ha avute a bizzeffe, la conduttrice, ma una delle più accese è quella con Selvaggia Lucarelli.

Ma perché le due donne hanno litigato? Da cosa è nata questa discordia? A raccontarlo ci ha pensato la giornalista a Il Fatto Quotidiano: in pratica dodici anni fa circa è andata in trasmissione dalla conduttrice mentre passava un momento difficile per via della sua separazione e non avrebbe mai voluto parlarne in tv.

Peccato che poi in un suo programma concorrente ne parlarono e allora la Lucarelli telefonò per mettere fine a tutto questo. Quando tornò dalla d’Urso nel dietro le quinte l’apostrofò malamente “e mi minacciò di invitare da lei la mia controparte”. Da quel momento in poi chiusero i rapporti.

Selvaggia Lucarelli querelata da Barbara d’Urso: com’è andata a finire

Ma le cose tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso non sono finite qua perché anni dopo quest’ultima querelò la prima perché aveva pubblicato su Twitter e Instagram una battuta sarcastica sulla sua partecipazione a Le Invasioni Barbariche. Com’è andata a finire? Che la Corte d’Appello di Milano ha dato ragione alla giornalista perché il suo post era diritto di satira, battuta di di valenza sarcastica.

Le due si sono rincontrate nella scorsa edizione di Ballando con le stelle quando l’ex conduttrice Mediaset ha accettato di ballare come ballerina per una notte. In quel frangente le due si sono lanciate alcune frecciatine, che sono state solo un antipasto per quello che succederà nel corso dell’edizione 2025 del dancing show di Milly Carlucci dove ballerà con Pasquale La Rocca.