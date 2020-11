Selvaggia Lucarelli e Bruzzone, lite con Erra/ “Coi tesoretti salvo chi non meritava”

L’eliminazione di Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina dalla finale di Ballando con le Stelle 2020 fa discutere. Il pugile è stato eliminato nella sfida secca con Gilles Rocca e Lucrezia Lando, altra coppia favorita per la vittoria di questa edizione. Il duello in pista da ballo manda letteralmente in crisi i giurati, che si ritrovano costretti a scegliere tra due potenziali vincitori. Alla fine è il pugile a dover abbandonare il programma, tra le perplessità di Selvaggia Lucarelli che se la prende coi colleghi giurati, ma anche con la giurata del popolo Rossella Erra. “Non siamo stati coerenti! Abbiamo mandato avanti gente che non meritava la finale”. La stoccata arriva diretta alla Erra, che coi suoi tesoretti di fatto ha spesso finito con l’agevolare il percorso di Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli, lite a Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli ce l’ha un po’ con tutti, stranamente Guillermo Mariotto e la Bruzzone le danno ragione. Evidentemente vedere in finale concorrenti come Costantino della Gherardesca e Alessandra Mussolini, a discapito di altri potenziali vincitori, stride. Si scatena una piccola rissa verbale in diretta tra la Lucarelli e la Erra, dunque. Scintille e stoccate tra la giornalista e la giurata del popolo, che non trovano un punto di incontro. Come accade ogni sabato, ormai, le due finiscono per litigare. Tutto per l’eliminazione del pugile Scardina, che almeno la prende sportivamente e non ne fa un dramma.



