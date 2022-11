Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith non si sopportano?/ Il retroscena da Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith davvero non si sopportano?

La scorsa puntata di Ballando con le stelle 2022 ha visto scontri non solo tra giuria e concorrenti ma anche tra elementi della stessa giuria. È il caso di Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith che, parlando dell’esibizione di Luisella Costamagna – ancora non ripresasi del tutto dall’infortunio – sono finite a lanciarsi stoccate neppure tanto velate.

Con una frase anzi Selvaggia Lucarelli avrebbe dichiarato apertamente che i rapporti con la Smith non sono idilliaci e non da questa edizione, ma dall’inizio della sua avventura come giudice a Ballando: “Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando ho iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona!”, sono state infatti le parole della giornalista. Pare, insomma, che le due giurate non siano in buoni rapporti, teoria che ha trovato un’ulteriore conferma nelle ultime ore.

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith in cattivi rapporti: un’altra conferma

È il giornalista Davide Maggio a confermare le voci di cattivi rapporti tra le due giurate di Ballando con le stelle 2022. “La Lucarelli e la Smith si stanno sul c**o davvero” è la domanda che il giornalista ha ricevuto su Instagram dopo aver aperto una box apposita per i follower. “Suppongo di sì”, è stata la conferma di Maggio con tanto di faccina imbarazzata a corredo.

D’altronde la freddezza tra la Lucarelli e la Smith è ormai più che palese. Le due sono d’altronde quasi sempre in disaccordo sui concorrenti in gara, tranne in qualche raro caso in cui vengono entrambe colpite positivamente da una performance. Questo ci preannuncia che non sarà scontato assistere ad altri scontri tra le due nelle prossime puntate.

