Selvaggia Lucarelli e Caterina Balivo si scontrano sui social: l'articolo della giornalista scatena una "guerra", ecco cos'è successo

Negli ultimi giorni il web si è acceso per una nuova miccia accesa da Selvaggia Lucarelli, che ancora una volta ha deciso di dire la sua su un noto personaggio dello spettacolo. Ebbene, questa volta nel mirino è finita Caterina Balivo, colpevole – secondo la giornalista – di aver messo in vendita le proprie scarpe su Vinted. Finp a qui, in realtà, niente di strano. Tuttavia, nella sua newsletter Valetutto, la Lucarelli a notato qualcosa di più sospetto.

Difatti, a quanto pare, le immagini pubblicate da Balivo mostravano scarpe di lusso, ma con segni evidenti d’uso, suole sporche e interni non proprio immacolati. Da lì, Selvaggia si è chiesta come mai una conduttrice “milionaria” si sia messa a vendere scarpe usate, suggerendo che, dietro, potrebbe esserci una strizzatina d’occhio al mondo dei feticisti dei piedi. L’articolo, ovviamente, è diventata virale, scatenando un caso sul web e, soprattutto, provocando la reazione stizzita della stessa Balivo.

Caterina Balivo replica a Selvaggia Lucarelli: il botta e risposta social

La risposta di Caterina Balivo non è arrivata in modo diretto, bensì con una storia Instagram, dove però la frecciatina alla Lucarelli è apparsa piuttosto evidente. Difatti, commentando le nuove puntata di “Sandokan“, ha detto: “Mi piace vedere persone talentuose che risplendono di luce propria, e non di quella riflessa degli altri“. Chiaramente, la stoccata è arrivata velocemente a Selvaggia, che ha poi replicato con una story, con scritto: “Dai, non rosicare. Fai un programma che vive della luce riflessa degli altri, compresa la mia. Che poi la luce riflessa in questo caso sarebbero le tue scarpe zozze? Sei libera di strizzare l’occhio ai feticisti, poi però stacce”.