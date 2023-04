Selvaggia Lucarelli e Lazza, scontro sui social/ “Il fenomeno”. Cosa è successo?

Lazza: i commenti su Twitter

Sconto aperto sui social tra Selvaggia Lucarelli e Lazza. Tutto è nato per alcuni tweet pubblicati dal cantante milanese: “Che ridere. Stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi là. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno”. Le sue parole hanno suscitato la reazione indignata da parte di alcuni utenti social: “O che tra qualche anno lavorerai in quel bar”. Immediata la replica del rapper “Magari sarò il proprietario del bar e ti starò stipendiando”.

E a chi gli ha scritto: “Anche meno”, Lazza ha replicato con un laconico “S***a”. L’utente ha così reagito: “Tesoro ma di nuovo anche meno non ti ho neanche insultato e mi rispondi con su*a, che hai 15 anni? E mi stavi anche simpatico”. Il rapper ha voluto avere l’ultima parola: “Su*a mica è un insulto, è un verbo”.

Selvaggia Lucarelli e Lazza: i messaggi

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato uno screenshot dei tweet in questione, a commento dei quali ha scritto: “Lazza, il fenomeno”. La risposta del cantante non si è fatta attendere: “Mi spiace che sia stato preso tutto così seriamente, io ovviamente stavo giocando e sono arrivati i soliti a mettere zizzania. Ho letto tutti i tuoi articoli su Sanremo, non c’è mezza volta che mi hai nominato. Grazie per il fenomeno”. La giornalista ha chiuso il confronto con un ironico “Prego!”. Successivamente Lazza ha chiesto scusa ai suoi follower per quanto accaduto, spiegando che non era nella sue intenzioni offendere nessuno: “Mi dispiace per tutto quello che è successo io ero ironico, dico davvero, purtroppo come ci sono tanti rompico*lioni adulti qua sopra, ce ne sono altrettanti giovani. Mi scuso io a nome di tutti, non pensavo di creare sto polverone”. E ha aggiunto: “Mi fa troppo ridere Twitter. Sembra la gara a chi ha più odio ingiustificato in corpo”.

