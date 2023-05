Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: “Se litighiamo parliamo dopo tre giorni”/ “Nozze? Lui disse no”

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si raccontano a tutto tondo

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sono insieme da otto anni e formano una coppia splendida alla cui base c’è tanta ironia e copiose risate. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la coppia inaugura il libro sulla loro storia d’amore intitolata Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti.

La giornalista e lo chef hanno ben 15 anni di differenza: “C’è da dire che io avevo 40 anni e lui 25, quindi veramente pochi. Però, evidentemente ero intrisa di stereotipi. Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85… insomma, senti che il tempo è un tema. Inoltre ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative“. Lorenzo Biagiarelli ha poi parlato delle liti tra loro: “Io nel tempo ho imparato a farmela passare in fretta, non a non farmela arrivare. E ho anche imparato a riconoscere l’eccesso di reazione. Adesso non esiste più che se litighiamo ci parliamo dopo tre giorni: spengo il fuoco e per tutti e due finisce“.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli e il matrimonio

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno affrontato il delicato tema del matrimonio: “Io glielo avevo proposto anni fa e lui mi ha detto no, poi non ci siamo più tornati. Prego, a te la parola” afferma la giornalista ai microfoni del Corriere della Sera.

“Quando questa cosa è successa stavamo insieme da otto mesi” risponde Biagiarelli che viene interrotto sa Selvaggia Lucarelli: “Stai balbettando” dice ironicamente la giornalista. Il botto e risposta tra i due continua: “Magari succederà, ma cosa cambierebbe” afferma lo chef: “Appunto, allora perchè non farlo… comunque hai visto come hai perso la verve?” risponde la giornalista. “Mi piace pensare che noi...” cerca di dire Lorenzo, ma la sua dolce metà lo ferma subito: “Oddio, sei uno di quelli che “ci scegliamo tutti i giorni?”. Biagiarelli conclude ironicamente “Ok, prossima domanda?“.

