Selvaggia Lucarelli e Maria Grazia Cucinotta, scontro social/ “Ho un nome…”

Maria Grazia Cucinotta contro Selvaggia Lucarelli

Scontro social tra Maria Grazia Cucinotta e Selvaggia Lucarelli. Tutto è nato dalla scelta della Lucarelli di occuparsi dei genitori che documentano sui social la malattia dei propri figli dando il via anche a raccolte online per trovare i fondi necessari per affrontare le spese mediche. Da tempo, infatti, la Lucarelli pone l’accento sulle raccolte fondi avviate da privati chiedendo ai propri followers di non donare non conoscendo il motivo e la destinazione dei soldi donati. Nelle scorse ore, la Lucarelli ha così condiviso tra le storie del proprio profilo Instagram una serie di post dedicati proprio a tale argomento.

Contro Selvaggia Lucarelli e la sua posizione, però, si è schierata Maria Grazia Cucinotta che si è schierata dalla parte di due genitori che hanno aperto una raccolti fondi per la loro bambina affetta da SMA di tipo 1. I genitori della bambina hanno così condiviso un post dedicato alla Lucarelli e tra i commenti è arrivato quello di Maria Grazia Cucinotta a cui la Lucarelli ha poi replicato.

Le parole di Maria Grazia Cucinotta e la replica di Selvaggia Lucarelli

Sotto il post dei genitori della bambina per la quale è stata aperta una raccolta fondi, Maria Grazia Cucinotta ha scritto: “Cari Rossana e Pasquale. Sono senza parole. Non capisco a quale titolo dobbiate dare spiegazioni ad una persona che neanche conoscete di come state cercando di salvare la vita di Melissa. Io credo che bisognerebbe andare sul posto e capire cosa significa avere un figlio malato. I sacrifici che si fanno per cercare di assicurargli la salute. Io sono e sarò sempre con voi e soprattutto con Melissa!”.

La Lucarelli, dopo aver condiviso lo screenshot delle parole della Cucinotta tra le storie del proprio profilo Instagram, ha replicato: “Molto male Maria Grazia Cucinotta. E ho un nome e una professione, non sono una persona”.













