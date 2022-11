Selvaggia Lucarelli è polemica con Wanda Nara prima di Ballando con le stelle/ Colpa di una foto!

Selvaggia Lucarelli contro Wanda Nara: scintille a Ballando con le stelle 2022?

Wanda Nara, questa sera, sarà la ballerina per una notte della nuova puntata di Ballando con le stelle 2022. La moglie di Mauro Icardi che, in Italia, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive tra cui il Grande Fratello Vio di cui è stata ospite, torna protagonista di uno show italiano in prima serata dove le varie indiscrezioni sul suo matrimonio. Wanda, prima di scendere in pista, si è concessa un piccolo soggiorno da turista a Roma insieme alla figlie Francesca e Isabella che hanno rispettivamente sette e sei anni.

Momenti di relax e divertimento per l’argentina e le sue bambine che, da turiste, si sono divertire a visitare i luoghi simbolo della capitale condividendo sui social le foto. Una in particolare, però, non è stata apprezzata dalla Lucarelli che ha attaccato pubblicamente Wanda.

L’attacco di Selvaggia Lucarelli a Wanda Nara “quella fontana non è un plastico a Disneyland”

Wanda Nara, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto delle figlie sulla Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti. Un vero e proprio capolavoro realizzato dal Bernini e famoso in tutto il mondo. Selvaggia Lucarelli, di fronte alla foto in cui le figlie di Wanda Nara sono in piedi sul movimento, ha lanciato un attacco alla Nara.

“Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland”, ha tuonato Selvaggia Lucarelli. “Quella non è una postazione per fare le foto! È una Fontana del Bernini del 1600!”, hanno poi sottolineato altri followers della Nara. Scintille social, dunque, tra la Lucarelli e Wanda Nara: le stesse scintille ci saranno a Ballando con le stelle 2022?

