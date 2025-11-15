Selvaggia Lucarelli è rifatta? L’analisi di Urtis sorprende: ecco come è cambiata nel corso degli anni.

Selvaggia Lucarelli è rifatta? L’analisi di Genny Urtis

Durante il format “Bisturi fatale“, Genny Urtis ha analizzato Selvaggia Lucarelli. Sono tanti quelli che si fanno domande sui ritocchini della giudice di Ballando con le Stelle, che nel corso degli anni ha subito qualche cambiamento. In particolare, molti si chiedono se i suoi zigomi siano naturali o frutto di una chirurgia plastica, dato che sono molto alti e pronunciati. Urtis svela che la giornalista non è cambiata molto, e se si vedono le foto del suo passato rivelano che è molto simile a come è oggi.

“Può essere che negli ultimi anni almeno un po’ di botox o di filler lo abbia fatto“, spiega Urtis su Selvaggia Lucarelli. E continua: “Una cosa interessante che abbiamo visto è che nell’ultimo periodo è dimagrita molto“, e lancia una serie di ipotesi su come possa aver perso perso: potrebbe aver utilizzato dei farmaci oppure potrebbe essere dimagrita in modo naturale.

Com’era prima e come è oggi

Genny Urtis svela che il seno di Selvaggia Lucarelli è rimasto molto tonico e anzi, sembra essere aumentato. Tempo fa la giornalista aveva anche lanciato una frecciata a tutti coloro che urlavano ai ritocchini: “Qui avevo sedici anni, gli stessi zigomi, la permanente, la gonna di due taglie in meno e la giacca anni ’90 di due taglie in più“, aveva scritto sui social, smentendo quindi il ricorso al bisturi. Dunque, che Selvaggia Lucarelli sia cambiata, questo è inevitabile visto il passare degli anni, ma sul suo viso non ci sono indizi importanti sulla chirurgia estetica, segno che è una bella donna tutta naturale (almeno apparentemente).