Veronica Gentili promossa da Selvaggia Lucarelli: la sua valutazione dopo l'ospitata all'Isola dei Famosi

Selvaggia Lucarelli elogia pubblicamente Veronica Gentili. Ma, si proceda con ordine. Ieri, lunedì 16 giugno, la giornalista è tornata all’Isola dei Famosi, lo stesso reality che l’aveva vista debuttare come opinionista circa vent’anni fa. Com’è noto, il programma sta attraversando un periodo complicato sul fronte degli ascolti, dunque la produzione ha deciso di giocarsi un asso nella manica invitando Selvaggia in studio per commentare le dinamiche dei naufraghi e, soprattutto, confrontarsi con Mario Adinolfi. I due, infatti, avevano dei conti in sospeso e, durante la diretta, non sono mancati gli scontri.

Francesca Fagnani punge Selvaggia Lucarelli: la replica lapidaria di lei/ La faida tra le giornaliste

Difatti, Selvaggia ha puntato il dito contro il politico, definendolo il “burattinaio” di quest’edizione del reality, accusandolo apertamente di manovrare gli altri naufraghi come fossero pedine. Ma, non si è fermata qui, cogliendo l’occasione per criticarlo anche su alcune sue posizioni nei confronti delle donne, usando la sua consueta ironia tagliente. La giornalista, però, non ha avuto un confronto acceso solo con Adinolfi. Anche Omar Fantini è finito nel suo mirino, il quale ha replicato accusandola di avventarsi contro tutti come uno “squalo”.

Isola, lite tra Omar Fantini e Selvaggia Lucarelli: "Noi squali? Non siamo come te"/ "Fastidiosa nel mondo"

Veronica Gentili lodata da Selvaggia Lucarelli: cos’ha scritto

Ad ogni modo, nonostante gli scontri con alcuni naufraghi, Selvaggia Lucarelli sembra essersi trovata a suo agio all’Isola, mostrando particolare apprezzamento per la nuova padrona di casa. Dopo l’esperienza a Le Iene, la conduttrice è approdata al timone del reality in questa edizione, ricevendo il plauso di molti spettatori, nonostante gli ascolti deludenti. Tra chi l’ha elogiata c’è anche Selvaggia, che nelle ultime ore ha scritto un post su X facendo i complimenti a Veronica Gentili per come ha saputo gestire la diretta. Non solo, ha anche lanciato un messaggio chiaro a Mediaset, invitandoli a tenersela stretta e a non sottovalutare una professionista così.

Selvaggia Lucarelli: “Mi rivedo in Teresanna Pugliese”/ “Mario Adinolfi? All’Isola personalità spiaggiata…”

“Sono rimasta impressionata da Veronica. Quattro ore di diretta senza un inciampo, con una proprietà di linguaggio fuori dal comune. Senza paura di sporcarsi le mani nelle dinamiche tipiche da reality, ma provando a dare dello spessore anche alla lite su un pezzo di cocco. E poi molto bella. Prevedo un futuro molto luminoso e Mediaset dovrà coltivarla con la cura che merita“, ha scritto la giudice di Ballando con le stelle.